Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
фото: Анатолій Таран

Росія вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами

Поки в Абу-Дабі триває другий день переговорів між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання, російське пропагандистське видання ТАСС почало поширювати новий ультиматум Кремля. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що Росія вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. «Для російської сторони цей аспект з визнанням Донбасу всіма країнами видається дуже важливим», – сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. «Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», – наголосив Рустем Умєров.

До слова, 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. «Моя позиція щодо наших територій незмінна», – наголосив він.

Зауважимо, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. 

Читайте також:

Теги: переговори росія Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
30 сiчня, 13:58
Данило Гетманцев – про ситуацією з електроенергією: «Складно зараз порахувати збитки, ми в самому розпалі цього процесу»
Данило Гетманцев: Мер Харкова ніколи не закликав мешканців тікати з міста
26 сiчня, 16:30
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45
Пропозиція на соняшникову олію в Україні обмежена через простої портів
В Україні олійні заводи зупиняють роботу через російські обстріли
23 сiчня, 12:13
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
FT: Трамп намагається зберегти прихильність Кремля, запрошуючи Путіна до Ради миру
19 сiчня, 22:19
Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10
Внаслідок вибуху у Росії постраждали щонайменше дев’ятеро осіб
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
15 сiчня, 14:13
Куртки з написом «sochi.ru–2014» зняли з продажу в Буковелі
Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»
13 сiчня, 15:52
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59

Політика

Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву
РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки
РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua