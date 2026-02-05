Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу

Росія вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами

Поки в Абу-Дабі триває другий день переговорів між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання, російське пропагандистське видання ТАСС почало поширювати новий ультиматум Кремля. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що Росія вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. «Для російської сторони цей аспект з визнанням Донбасу всіма країнами видається дуже важливим», – сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. «Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», – наголосив Рустем Умєров.

До слова, 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. «Моя позиція щодо наших територій незмінна», – наголосив він.

Зауважимо, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.