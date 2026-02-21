Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 21 лютого 2026 року

Безпілотники та ракети атакували Росію, а саме Самарську область, Краснодар, Республіку Удмуртію, РФ вдарила БпЛА по Одесі та Запоріжжю, президент США Дональд Трампа підписав указ про 10% глобальних тарифів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 лютого:

У Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»

Пожежа на заводі
Пожежа на заводі
фото: соціальні мережі

У ніч на 21 лютого у Республіці Удмуртія відбулася атака на Воткінський завод – стратегічно важливе підприємство російського військово-промислового комплексу.

Цей об'єкт відіграє критичну роль у забезпеченні армії РФ ракетним озброєнням. Ймовірно, завод атакували ракети «Фламінго», хоча й місцеві телеграм-канали писали про небезпеку БпЛА. Також деякі очевидці ствержують, що було влучання дрона у цех.

У Самарській області атаковано газопереробний завод

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 1
фото: соціальні мережі

У ніч на 21 лютого під удар потрапило АТ «Нефтегорський газопереробний завод», розташоване у місті Нефтегорськ Самарської області. 

Місцеві телеграм-канали писали про загрозу БпЛА, але достовірно чим саме був атакований завод наразі невідомо. Також повідомляється про те, що палають п'ять резервуарів.

Безпілотники атакували Краснодар

Задимлення після атаки у Краснодарі
Задимлення після атаки у Краснодарі
фото: соціальні мережі

У російському Краснодарі зафіксовано серію вибухів, що призвела до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту. 

Летовище наразі не приймає та не відправляє авіарейси через активність невідомих безпілотників та роботу засобів протиповітряної оборони.

Жителі південних і південно-західних районів міста заявили про звуки двигунів у небі, після чого з інтервалом у кілька хвилин прогриміло понад десять потужних вибухів. 

Росія вдарила по Одесі безпілотниками

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 2
фото: Одеська МВА

Вночі 21 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, чотири житлових будинків в різних районах міста та навчальний заклад.

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 3
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 21 лютого російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив Іван Федоров.

Федоров повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя загорілася автівка в одному з районів, деякі машини пошкоджено.

Інші важливі новини:

