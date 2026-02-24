Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN

Трамп хоче перетворити завершення війни на глобальну медіаподію, яка б підкреслила його роль як головного миротворця світу

Обраний президент США Дональд Трамп прагне не просто завершити війну в Україні, а перетворити цей момент на грандіозну дипломатичну перемогу світового масштабу. Він хоче організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє CNN, інформує «Главком».

Видання пише, що Дональд Трамп хоче, щоб президент Володимир Зеленський підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами і європейськими країнами, що надасть Україні гарантії безпеки одразу, в ідеалі на великій церемонії з нагоди закінчення війни.

У матеріалі також зазначається, що Зеленський непохитний у тому, що гарантії безпеки спочатку має узгодити та ратифікувати Конгрес США. Він сказав, що це додасть українському народу впевненості в тому, що вони зможуть покластися на своїх союзників у майбутньому, бо їх уже забагато разів підводили в минулому.

Зеленський заявив CNN, що Україна готова заморозити війну на нинішніх лініях фронту. Але він сказав, що українські військові не виведуть війська з районів східної Донецької області, які все ще перебувають під їхнім контролем.

Нагадаємо, Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року. Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах зі своїм оточенням почав активніше піднімати питання потенційного наступника на президентських виборах 2028 року, розглядаючи насамперед віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Співрозмовники видання зазначають, що глава Білого дому все більше зосереджується на питаннях політичної спадщини на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу. Венс залишається офіційним фаворитом у внутрішніх обговореннях, однак у приватних розмовах Трамп почав активно хвалити зростаючий вплив Рубіо.