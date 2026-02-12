Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
фото з відкритих джерел/ілюстративне

СБУ попереджає, що реєстрація термінала, який опиниться в руках ворога – це не просто помилка, а сприяння агресору

Служба безпеки України викрила нову схему ворожих спецслужб, спрямовану на відновлення каналів зв’язку окупаційних військ. Через масове блокування терміналів Starlink на лінії фронту рашисти намагаються залучити українських громадян до реєстрації систем через ЦНАПи, пропонуючи за це гроші або вдаючись до маніпуляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Наразі окупаційні війська зіткнулися з системним блокуванням терміналів Starlink, які вони незаконно ввозили через треті країни. Оскільки компанія SpaceX активно співпрацює з українською стороною для припинення роботи пристроїв на захоплених територіях, ворог шукає способи «легалізувати» термінали в українському цифровому полі.

За даними контррозвідки, росіяни використовують два основні підходи:

  • Прямий підкуп: В інтернеті розміщуються оголошення з пропозицією грошової винагороди за реєстрацію термінала на українські документи через ЦНАП.
  • Маніпуляція та обман: Окупанти видають себе за українських військових. Вони створюють фейкові запити про те, що нібито «придбали Starlink за власні кошти для підрозділу, але не можуть його зареєструвати», і благають цивільних «допомогти армії», надавши свої дані.

СБУ попереджає, що реєстрація термінала, який опиниться в руках ворога — це не просто помилка, а сприяння агресору в отриманні критично важливих технологій зв'язку.

Така діяльність кваліфікується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські загарбники погрожують родинам полонених, вимагаючи офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.

Як відомо, Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їх допомогою в армії РФ був організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Читайте також:

Теги: Starlink росія СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадянина РФ Любомира Корбу затримали в ОАЕ та передали Росії
ФСБ знайшла винних у замаху на генерала Алексєєва (фото, відео)
8 лютого, 10:08
У РФ заявляють про підпільні переговори з деякими лідерами Європи
Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи
6 лютого, 09:43
Зловмисниця фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники
Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету
5 лютого, 10:30
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
1 лютого, 08:33
У момент злочину чоловік був п'яний, стверджує дівчина.
У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
24 сiчня, 19:58
СБУ показала допит росіянина, який розстріляв дев’ятьох полонених ЗСУ
СБУ оприлюднила відео допиту росіянина, який розстріляв дев’ятьох бійців ЗСУ
23 сiчня, 16:01
НАТО назвали Арктику новою зоною стратегічного суперництва
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
22 сiчня, 15:40
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
21 сiчня, 02:15
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
14 сiчня, 03:26

Події в Україні

СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink
Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами
Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами
Поліція показала, як після ворожого авіанальоту рятувала малечу з багатоповерхівки у Краматорську (відео)
Поліція показала, як після ворожого авіанальоту рятувала малечу з багатоповерхівки у Краматорську (відео)
На Львівщині ексгумовано тіло солдата, якого поховали замість полоненого Назара Далецького
На Львівщині ексгумовано тіло солдата, якого поховали замість полоненого Назара Далецького
На Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами
На Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами
Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців
Розвідка фіксує збільшення ліквідованих нігерійських найманців

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua