СБУ застерігає: Росія намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink

СБУ попереджає, що реєстрація термінала, який опиниться в руках ворога – це не просто помилка, а сприяння агресору

Служба безпеки України викрила нову схему ворожих спецслужб, спрямовану на відновлення каналів зв’язку окупаційних військ. Через масове блокування терміналів Starlink на лінії фронту рашисти намагаються залучити українських громадян до реєстрації систем через ЦНАПи, пропонуючи за це гроші або вдаючись до маніпуляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Наразі окупаційні війська зіткнулися з системним блокуванням терміналів Starlink, які вони незаконно ввозили через треті країни. Оскільки компанія SpaceX активно співпрацює з українською стороною для припинення роботи пристроїв на захоплених територіях, ворог шукає способи «легалізувати» термінали в українському цифровому полі.

За даними контррозвідки, росіяни використовують два основні підходи:

Прямий підкуп: В інтернеті розміщуються оголошення з пропозицією грошової винагороди за реєстрацію термінала на українські документи через ЦНАП.

Маніпуляція та обман: Окупанти видають себе за українських військових. Вони створюють фейкові запити про те, що нібито «придбали Starlink за власні кошти для підрозділу, але не можуть його зареєструвати», і благають цивільних «допомогти армії», надавши свої дані.

СБУ попереджає, що реєстрація термінала, який опиниться в руках ворога — це не просто помилка, а сприяння агресору в отриманні критично важливих технологій зв'язку.

Така діяльність кваліфікується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські загарбники погрожують родинам полонених, вимагаючи офіційно реєструвати на себе термінали Starlink.

Як відомо, Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їх допомогою в армії РФ був організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.