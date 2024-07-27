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Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
За минулий рік кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом в Естонії зросла
фото з відкритих джерел

Зарплата українців в Естонії в першому кварталі цього року склала 1 424 євро

За минулий рік кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом в Естонії зросла на 10 відсоткових пунктів і досягла 57%. Це свідчить про успішну інтеграцію українських біженців на естонський ринок праці. З початку повномасштабної війни в Україні тисячі українців знайшли прихисток в Естонії, і більшість з них прагнуть якомога швидше стати самостійними та забезпечити себе і свої сім'ї.  Про це повідомляє ERR.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, станом на 21 липня цього року в Естонії перебуває понад 33 000 українських біженців. З них близько 20 000 осіб мають працездатний вік. Більшість українських біженців працюють у сфері обробної промисловості, адміністративної та допоміжної діяльності. Однак, попри значні успіхи в інтеграції, близько 3100 українців все ще залишаються безробітними. Це пов'язано з низкою факторів, включаючи відсутність необхідних кваліфікацій, мовний бар'єр та дискримінацію.

Як і в попередні роки, українські біженці працюють на некваліфікованих посадах, які займають 39% від загальної кількості. Кваліфіковану роботу забезпечують 18%, а 16,8% біженців працюють у сфері обслуговування та торгівлі.

Найбільше з них зайняті в обробній промисловості (24,8%) та в адміністративній і допоміжній діяльності (16,4%).

На момент першого кварталу 2024 року в Естонії зареєстровано близько 3100 безробітних українців, що становить 6,5% від загальної кількості безробітних у країні та 15,5% від числа працездатних українців. Загальний рівень зайнятості в Естонії Згідно з даними Департаменту статистики, середня брутто-зарплата українців в Естонії в першому кварталі цього року склала 1 424 євро, за той час як середня зарплата по країні склала 1 933
 
 Раніше стало відомо, що українські біженці втратять право на безкоштовний проїзд автобусами повітових ліній. Міністр у справах регіонів Пірет Хартман обґрунтувала своє рішення тим, що українцям, які приїхали до Естонії, вже не потрібні пільги для адаптації.Постанова міністерки у справах регіонів, згідно з якою максимальна ціна одноразового квитка на автобусних лініях могла б становити 10 євро, а максимальна вартість проїзного на 30 днів, – 150 євро тепер стосується і українців.

Читайте також: Державна допомога €6 тис: українські біженці відкривають фірми у Естонії

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