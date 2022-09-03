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Більшість областей Укаїни накриють дощі: якою буде погода 3 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Більшість областей Укаїни накриють дощі: якою буде погода 3 вересня
Прогноз погоди на 3 вересня
фото ілюстративне

У столиці опадів не прогнозується

У суботу, 3 вересня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Сьогодні прохолодним будуть ночі – середня температура становитиме +9+11. Тепліше буде на півдні – +12+16 градусів.

Вдень на півдні та в східних областях стовпчик термометра показуватиме +22+25 градусів, на Одещині +18+20 градусів.

У центральних областях +17+20. У північній та західній частинах вдень очікується +16+18 градусів. 

У столиці опадів не прогнозується. Вдень температура коливатиметься від +17 до +19, а вночі від +8 до +10 градусів.

Більшість областей Укаїни накриють дощі: якою буде погода 3 вересня фото 1

Нагадаємо, вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується. 

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Теги: прогноз погоди дощ Україна

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