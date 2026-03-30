Близький до Філарета архієпископ назвав нового «патріарха» Никодима узурпатором

За словами архієпископа Андрія, Никодим та архієреї, які його підтримали, «відкрито знехтували волею спочилого Патріарха

Никодим був «обраний» предстоятелем УПЦ КП всупереч офіційній процедурі

Архієпископ Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського Патріархату Андрій розкритикував нового «очільника» УПЦ КП архієпископа Сумського і Охтирського Никодима у спробі узурпації церковної влади та порушенні волі спочилого Патріарха Філарета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис священнослужителя.

Як зазначив керуючий справами Київської патріархії, Філарет заповів, щоб після упокоєння предстоятеля УПЦ КП у той же день було скликано Священний Синод.

«Засідання Священного Синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання Синоду, натомість самовільно проголосила початок «Архієрейського Собору» та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха», – каже він.

Архієпископ Переяславський і Білоцерківський наголосив, що дії групи архієреїв є прямим порушенням чинного Статуту про управління УПЦ КП, який чітко регламентує порядок дій у випадку упокоєння предстоятеля та процедуру обрання нового патріарха.

Крім того, він додав, що дії групи архієреїв з погляду вселенського православного канонічного права підпадають під суворі церковні заборони. Йдеться про змову та заколот проти церковного ладу, а також зневага до церковної дисципліни.

«Протягом десяти днів, що минули з моменту самочинних зборів 21 березня, я свідомо зберігав мовчання та сподівався, що архієреї схаменуться, усвідомлять глибину вчиненого гріха та переведуть свою діяльність у законне русло. Проте, замість покаяння, ми побачили лише нарощування незаконних дій», – пояснив архієпископ.

Керуючий справами Київської патріархії наголосив, що Никодим «продовжує видавати антиканонічні акти й документи». «Більше того, на своїх незаконних зборах приймають рішення та звершують єпископські хіротонії – зокрема, ігумена Іоана та ієромонаха Євгенія. Водночас через свого прессекретаря Матфія у телефонній розмові, архієпископ Никодим намагався кулуарно дізнатися, чи буду я присутній на їхніх зборах. Жодного офіційного запрошення я не отримував, і це була лише спроба використати моє ім'я для прикриття заколоту», – каже він.

Архієпископ Андрій звинуватив групу архієреїв, які поставили підписи під рішенням про «обрання» Никодима предстоятилем УПЦ КП, в «узурпації церковної влади». Ідеться про:

митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа,

митрополита Фалештського і Молдавського Філарета,

архієпископа Сумського і Охтирського Никодима,

архієпископа Дніпровського і Криворізького Даниїла,

єпископа Одеського і Балтського Никона,

єпископа Херсонського і Таврійського Михаїла,

єпископа Петра, вікарія Білгородської єпархії.

За словами священнослужителя, архієреї «відкрито знехтували волею спочилого Патріарха Філарета, силоміць перешкодивши проведенню законно скликаного Синоду» та залишили церкву без законного голови.

«Оскільки ці ієрархи заблокували проведення законного Синоду, порушили Статут УПЦ КП та розтоптали священні канони Православної церкви щодо заборони заколотів, усі їхні подальші дії та самочинне «обрання» архієпископа Никодима є незаконними, недійсними та канонічно нікчемними. Такі дії дискредитують справу життя Святійшого Патріарха Філарета, виставляють на глум високий Патріарший статус Української православної церкви Київського патріархату та дають ворогам привід сміятися над Українською церквою, перетворюючи святиню на інструмент маніпуляцій», – стверджує він.

Як наголосив архієпископ Андрій, оскільки Никодим був «обраний» із грубим порушенням Статуту УПЦ КП та за повної відсутності канонічної процедури, його статус є «нелегітимним, а саме «обрання» – канонічно нікчемним».

«Відповідно до загальних норм церковного права та на підставі приписів четвертого правила ІІ Вселенського (Константинопольського) Собору, акти та розпорядження тих, хто незаконно привласнив собі вищу церковну владу, визнаються недійсними. Святитель Григорій Богослов та отці Собору чітко вказали, що дії незаконних претендентів не мають сили, а все, що ними вчинено, є недійсним. Тому я офіційно заявляю: Я не визнаю архієпископа Никодима законним патріархом. Всі його укази, розпорядження та акти є юридично нікчемними та не мають канонічної сили. Зокрема, його «указ» про моє нібито звільнення з посади Керуючого справами Київської патріархії та виключення зі складу постійних членів Священного Синоду є незаконним перевищенням повноважень нелегітимною особою», – каже керуючий справами Київської патріархії.

Варто зазначити, що Никодим уже встиг роздати церковні нагороди тим священникам, які його підтримали.

Керуючий справами Київської патріархії наголосив, що Никодим «продовжує видавати антиканонічні акти й документи» фото: Facebook/Патріарх Никодим

Нагадаємо, 20 березня завершився земний шлях 97-річного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (у миру – Михайло Денисенко). Ця скорботна подія в один момент запустила план пошуку наступника предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату. Ця релігійна структура була ліквідована у зв’язку з отримання Томоса та створенням єдиної помісної Православної церкви України наприкінці 2018 року. Саме УПЦ КП стала основою нової церкви, до неї перейшов і сам Патріарх Філарет, проте вже за кілька місяців він «передумав» і здійснив спробу відновити Київський патріархат.

«Шляхом таємного голосування Патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського та Охтирського Никодима (Кобзаря)», – ішлося в тексті акту про обрання предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, оприлюдненого в соцмережах самого Никодима.

У чому полягав такий поспіх, чому були порушені церковні процедури, передбачені на такий випадок, і як це може позначитися на майбутніх міжконфесійних відносинах із Православною церквою України, з’ясовував «Главком».