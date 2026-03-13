13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 березня у світі відзначають Всесвітній день сну. За церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сну

Відзначається щорічно у п'ятницю перед весняним рівноденням. Мета дня – звернути увагу суспільства на важливість здорового сну для фізичного та ментального стану людини. Порушення сну вважаються глобальною проблемою, що впливає на працездатність та якість життя мільйонів людей.

День сертифікованого дієтолога-нутриціолога

Професійне свято фахівців, які допомагають людям формувати правильні харчові звички. В умовах сучасного стресу нутриціологи відіграють ключову роль у підтримці імунітету та превентивній медицині.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського

Святий Никифор жив у VIII–IX століттях і був патріархом Константинопольським. Він був палким захисником іконошанування. Через свою непохитну позицію під час правління іконоборця Лева Вірменина патріарха відправили у заслання, де він і помер у 828 році.

Через 19 років, після остаточної перемоги православ'я, його мощі були віднайдені нетлінними та урочисто перенесені з острова Проконніс до Константинополя (Царгорода) в собор Святої Софії. Це свято символізує торжество істини над переслідуваннями.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 13 березня вважається днем, коли вода починає «прокидатися» і готуватися до розливу:

Якщо цього дня густий туман – літо буде дощовим;

приліт гусей 13 березня віщує врожайний рік та тепле літо;

якщо сонце гріє сильніше – скоро почнеться активна повінь;

лід на річках починає танути – час готувати рибальські снасті.

Історичні події

624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів у Мексиці;

1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік – сер Джордж Гордон займає місце у британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік – переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа;

1848 рік – повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік – над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор;

1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік – відбувається аншлюс Австрії Німеччиною;

1943 рік – нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік – у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік – у Києві стається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік – у Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;

2022 рік – у Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму про створення ХНР.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Никифор, Григорій, Михайло, Микола, Христина.