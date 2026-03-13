13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 13 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
13 березня у світі відзначають Всесвітній день сну. За церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 березня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день сну
Відзначається щорічно у п'ятницю перед весняним рівноденням. Мета дня – звернути увагу суспільства на важливість здорового сну для фізичного та ментального стану людини. Порушення сну вважаються глобальною проблемою, що впливає на працездатність та якість життя мільйонів людей.
День сертифікованого дієтолога-нутриціолога
Професійне свято фахівців, які допомагають людям формувати правильні харчові звички. В умовах сучасного стресу нутриціологи відіграють ключову роль у підтримці імунітету та превентивній медицині.
Релігійні свята та їхня історія
Перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського
Святий Никифор жив у VIII–IX століттях і був патріархом Константинопольським. Він був палким захисником іконошанування. Через свою непохитну позицію під час правління іконоборця Лева Вірменина патріарха відправили у заслання, де він і помер у 828 році.
Через 19 років, після остаточної перемоги православ'я, його мощі були віднайдені нетлінними та урочисто перенесені з острова Проконніс до Константинополя (Царгорода) в собор Святої Софії. Це свято символізує торжество істини над переслідуваннями.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, 13 березня вважається днем, коли вода починає «прокидатися» і готуватися до розливу:
- Якщо цього дня густий туман – літо буде дощовим;
- приліт гусей 13 березня віщує врожайний рік та тепле літо;
- якщо сонце гріє сильніше – скоро почнеться активна повінь;
- лід на річках починає танути – час готувати рибальські снасті.
Історичні події
- 624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;
- 1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);
- 1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів у Мексиці;
- 1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;
- 1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;
- 1809 рік – сер Джордж Гордон займає місце у британській Палаті лордів як лорд Байрон;
- 1809 рік – переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа;
- 1848 рік – повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;
- 1888 рік – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;
- 1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;
- 1917 рік – над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор;
- 1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;
- 1938 рік – відбувається аншлюс Австрії Німеччиною;
- 1943 рік – нацисти ліквідовують Краківське гетто;
- 1949 рік – у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;
- 1961 рік – у Києві стається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;
- 1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;
- 2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);
- 2014 рік – у Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;
- 2022 рік – у Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму про створення ХНР.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Никифор, Григорій, Михайло, Микола, Христина.
