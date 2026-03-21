Рубіо відреагував на смерть патріарха Філарета

Рубіо зазначив, що у США «сумують через втрату Його Святості патріарха Філарета»

За словами держсекретаря США, життя Філарета, присвячене служінню, відіграло важливу роль у формуванні духовної ідентичності України

Державний секретар США Марко Рубіо висловив співчуття у зв’язку зі смертю Філарета – почесного патріарха Київського і всієї Руси-України. Про це повідомляє «Главком».

У заяві, оприлюдненій 21 березня, Рубіо зазначив, що у США «сумують через втрату Його Святості патріарха Філарета» та висловив щирі співчуття народу України і всім вірянам української православної громади.

За словами держсекретаря, життя Філарета, присвячене служінню, відіграло важливу роль у формуванні духовної ідентичності України у вирішальні моменти її історії.

«Його спадщина житиме в силі релігійного та національного життя України», – наголосив Рубіо.

Раніше повідомлялося, що Володимирський собор, у якому поховають патріарха Філарета, оточила поліція.

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош обурився через те, що семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн.

Також «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви. Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Як відомо, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.