Яке релігійне свято відзначається 30 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 30 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Іоана Ліствичника

30 березня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іоана Ліствичника. Це свято присвячене великому подвижнику, який залишив по собі безцінний духовний дороговказ для кожного християнина – працю «Ліствиця».

Преподобний Іоан жив у VI столітті та вже у 16 років прийняв чернецтво в Синайській обителі. Протягом сорока років він трудився в пустелі у мовчанні, пості та безперервній молитві, за що отримав дар прозорливості та зцілення. Згодом братія вмовила його стати ігуменом Синайської гори.

Саме на прохання ченців Іоан написав свій славетний твір – «Ліствицю» (Сходи). У ній він порівняв духовне життя людини зі сходами, що мають 30 щаблів (за кількістю років земного життя Христа до виходу на проповідь). Кожен щабель – це перемога над певною пристрастю (гнівом, гординею, обжерливістю) або опанування чесноти (покаяння, лагідності, віри). Ця книга вже понад тисячу років є головним підручником духовного вдосконалення для православного світу.

Молитви дня

Сліз твоїх течіями пустелі безплідне обробив ти, і з глибини зітханнями у стократ плоди зростив ти, і став світильником всесвіту, сяючи чудесами, Іоане отче наш, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з особливою пошаною ставилися до цього дня, поєднуючи церковні традиції з побутовими ритуалами:

  • Якщо на березі листя з'явилося раніше, ніж на вільсі – чекайте на посушливе літо.
  • Якщо гуси летять високо – весна буде дощовою, а якщо низько – сухою.
  • Кульбаби зацвіли – літо пролетить швидко і осінь буде ранньою.
  • Ранній виліт бджіл віщує швидке і тривале потепління.

