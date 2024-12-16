Солдат, що утік із КНДР, розповів правду про армію Кім Чен Ина

Військова підготовка у армії КНДР триває аж два місяці на рік – узимку

Служба в армії у КНДР є обов’язковою, і термін її найдовший у світі

Солдати КНДР – голі, босі, голодні. Вони не тренуються воювати, а будують, як раби, житлові будинки по всій країні. Про це розповів Йонгнам Ом, якому 2010 року вдалося втекти з Північної Кореї. Нині чоловік мешкає в Сеулі. Проєкт Pressing оприлюднив відео з утікачем, у якому він розказав, що служба в армії КНДР є обов’язковою, і термін її найдовший у світі, це 7 років для жінок та 10 – для чоловіків. Йому теж довелося пробути у війську ціле десятиліття.

«Військова підготовка є, але насправді вона триває аж два місяці на рік – узимку. А увесь інший час ти чорнороб – або щось будуєш, або виконуєш іншу фізичну працю. З тебе не роблять солдата, ти просто будівельник. На мою думку, північно-корейські солдати найслабші у світі», – каже Йонгнам Ом.

Чоловік розповідає, коли потрапив до армії та уперше побачив товаришів по службі, то зловив себе на думці, що вони зовсім не схожі на солдатів, скоріше нагадують безхатьків.

«Їхня форма була настільки зношена стара і брудна, що мала вигляд лахміття. А ще вони завжди були голодні, як і я. Їжі абсолютно не вистачало. Я вже не кажу про спорядження чи уніформу», – пояснив колишній солдат із КНДР.

Йонгнам Ом каже, у армії ледь не помер через брак їжі, при зрості 175 см мав вагу 47 кг. 30% солдатів із його роти страждали через недоїдання.

«Росія та Україна використовують дрони та GPS, але північнокорейські солдати навіть не знають, що таке Інтернет. Вони як маленькі діти – дуже вразливі. Я точно не знаю, які підрозділи відправили в Україну. Але, на мою думку, як солдати вони ніякі. Бойові спроможності низькі. Навіть так звані спецпризначенці проходять підготовку, яка малоефективна для сучасної війни. Зрозумійте, уся їхня підготовка орієнтована на окупацію Південної Кореї. Географія, рельєф корейського півострова і України – це небо і земля. Корея – це гірська місцевість, тоді як в Україні в основному рівнини», – каже Йонгнам Ом.

Йонгнам Ом, якому 2010 року вдалося втекти з Північної Кореї фото: скріншот із відео

Раніше повідомлялося, що війська КНДР зазнали перших втрат в Курській області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.