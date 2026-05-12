Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Завдяки діяльності військових товариств, на думку Герсака, можна було б вирішити суспільно важливі питання
фото: mod.gov.ua

Герсак вважає, що держава могла б делегувати багато функцій ветеранам-підприємцям

Комбат 423 ОБ БПС Віталій Герсак запропонував ідею створення громадських об’єднань при бойових підрозділах, які були б наділені правом отримувати прибуток і витрачати його на виконання власних статутних завдань. Про це Герсак сказав в інтерв’ю виданню «Телеграф».

На думку комбата, засновниками таких товариств могли б бути самі підрозділи та їхні командири, але їхня діяльність має відбуватися на засадах самоврядування, підзвітності незалежним наглядовим радам та підконтрольності центральним радам військових товариств.

Їхніми членами могли б бути військовослужбовці і ветерани підрозділів та члени їхніх сімей, волонтери, представники компаній-спонсорів, а також молодь, яка бажає до них долучитися і бере участь у відповідних програмах. На його думку, це своєрідний симбіоз громадської діяльності, соціального підприємництва, профспілки, благодійності і комерційної діяльності. 

«Військові товариства» могли б підтримувати діючі бойові підрозділи, виховувати і готувати патріотичну молодь, опікуватися військовослужбовцями, ветеранами та членами їхніх родин. У перспективі їм можна було б передати ексклюзивні права на створення приватних військових компаній, компаній які б займалися недержавною безпекою кордонів (приватні рейнджери), комерційних операторів митних пунктів і пунктів перетину кордону, приватних компаній із охорони громадської безпеки тощо. Герсак вважає, що держава зараз, як «собака на сіні» сидить на багатьох функціях, які можна запросто передати ветеранам-підприємцям. 

Завдяки діяльності військових товариств, на думку автора ідеї, можна було б вирішити такі суспільно важливі питання, як розвиток мереж спортивних та військово-патріотичних клубів, центрів підготовки і виховної роботи, таборів активного дозвілля, закладів реабілітації, патронатних і рекрутингових служб, житлово-будівельних кооперативів, комерційних підприємств, які стануть місцем працевлаштування для тисяч колишніх військових.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, напочатку 2022 року підполковник Герсак добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, обіймав посаду командира 423 ОБ БПС, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Наприкінці 2025 року Герсака було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ Ступеня. 

Читайте також:

Теги: військові держава ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати
Зеленський розповів, хто є «фундаментом» української армії
6 травня, 10:02
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив
5 травня, 12:17
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
3 травня, 04:59
На дорозі перед кортежем, який віз полеглого військового, опинився лелека
На Волині лелека провів полеглого військового в останню путь (відео)
1 травня, 17:30
Окрему увагу міністр Кулеба приділив темпам відбудови у столичному регіоні
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
29 квiтня, 12:05
Дипломат застеріг від популярної ілюзії, ніби Захід допомагає нам виключно через вдячність за «щит над Європою»
Ексочільник МЗС пояснив, чому європейські партнери «заплющують очі» на українську корупцію
26 квiтня, 19:15
Ситуація в районі Костянтинівки залишається напруженою
Оборона Костянтинівки: аналітики DeepState оцінили ризики прориву в місто
24 квiтня, 04:57
Михайло Федоров зустрівся з виробниками НРК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
18 квiтня, 10:44
«Метінвест» розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі
Новий захист для ППО та сталеві «криївки» для військових: «Метінвест» трансформує оборонний напрям
14 квiтня, 13:56

Суспільство

Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни
Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни
McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу
McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua