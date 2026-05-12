Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»

Комбат 423 ОБ БПС Віталій Герсак запропонував ідею створення громадських об’єднань при бойових підрозділах, які були б наділені правом отримувати прибуток і витрачати його на виконання власних статутних завдань. Про це Герсак сказав в інтерв’ю виданню «Телеграф».

На думку комбата, засновниками таких товариств могли б бути самі підрозділи та їхні командири, але їхня діяльність має відбуватися на засадах самоврядування, підзвітності незалежним наглядовим радам та підконтрольності центральним радам військових товариств.

Їхніми членами могли б бути військовослужбовці і ветерани підрозділів та члени їхніх сімей, волонтери, представники компаній-спонсорів, а також молодь, яка бажає до них долучитися і бере участь у відповідних програмах. На його думку, це своєрідний симбіоз громадської діяльності, соціального підприємництва, профспілки, благодійності і комерційної діяльності.

«Військові товариства» могли б підтримувати діючі бойові підрозділи, виховувати і готувати патріотичну молодь, опікуватися військовослужбовцями, ветеранами та членами їхніх родин. У перспективі їм можна було б передати ексклюзивні права на створення приватних військових компаній, компаній які б займалися недержавною безпекою кордонів (приватні рейнджери), комерційних операторів митних пунктів і пунктів перетину кордону, приватних компаній із охорони громадської безпеки тощо. Герсак вважає, що держава зараз, як «собака на сіні» сидить на багатьох функціях, які можна запросто передати ветеранам-підприємцям.

Завдяки діяльності військових товариств, на думку автора ідеї, можна було б вирішити такі суспільно важливі питання, як розвиток мереж спортивних та військово-патріотичних клубів, центрів підготовки і виховної роботи, таборів активного дозвілля, закладів реабілітації, патронатних і рекрутингових служб, житлово-будівельних кооперативів, комерційних підприємств, які стануть місцем працевлаштування для тисяч колишніх військових.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, напочатку 2022 року підполковник Герсак добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, обіймав посаду командира 423 ОБ БПС, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Наприкінці 2025 року Герсака було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ Ступеня.