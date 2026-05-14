Курс валют 14 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 14 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,97, євро – 51,64 грн, польського злотого – 12,15 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9694 51,5014 59,3763 12,1155 56,2700 Ощадбанк 43,80 / 44,30 51,35 / 52,05 - - - Приватбанк 43,75 / 44,24 51,25 / 51,81 59,19 / 59,88 12,06 / 12,22 - ПУМБ 43,70 / 44,30 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,90 / 12,20 - monobank 43,76 / 44,22 51,25 / 51,80 - - - Райффайзен 43,75 / 44,17 51,20 / 51,89 57,10 / 60,50 11,40 / 12,40 53,30 / 57,20 OTP Bank 43,50 / 44,10 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75 Укрсиббанк 43,70 / 44,25 51,10 / 51,95 58,00 / 60,35 - 55,00 / 57,00

* курс валют станом на 10:27 14 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.