«Звільнений після поранення». Омелян відреагував на підозру ДБР
Колишній міністр інфраструктури отримав підозру за ухилення від військової служби
Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян спростував звинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) в ухиленні від військової служби. Омелян заявив, що був офіційно звільнений із лав Збройних Сил України за станом здоров'я. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».
Наразі ексміністр разом із родиною перебуває у Великій Британії та запевняє, що не розуміє суті оголошеної йому підозри.
Підозра Омеляну
«Главком» був першим із медіа, хто оприлюднив інформацію про підозру Державного бюро розслідувань.
За матеріалами справи, у перший день великої війни, 24 лютого 2022 року Володимира Омеляна було мобілізовано на посаду офіцера групи планування штабу військової частини А7375. У жовтні 2022 року керівництво Сил територіальної оборони «Північ» перевило Омеляна до військової частини А4643 на посаду офіцера групи планування штабу.
Як зазначено у підозрі, не пізніше жовтня 2022 року у капітана Володимира Омеляна «виник злочинний умисел, спрямований на ухилення від несення обов'язків військової служби». Зокрема, він ввів в оману начальника групи планування штабу військової частини А4643 Кучеренка О.П., повідомивши, що він виконує обов’язки з питань логістики, організація забезпечення діяльності військової частини. При цьому посада Омеляна не передбачала такі обов’язки.
Таким чином, за версією слідства, протягом 20 жовтня 2022 року-20 лютого 2023 року, 22 лютого 2023 року-8 березня 2023 року, 1 травня 2023 року-7 червня 2023 року, 9 червня 2023 року-25 червня 2023 року Володимир Омелян «службовий час проводив на власний розсуд, не пов'язуючи його з проходженням військової служби у військовій частині А4643, яка на той час дислокувалась у Каневі Черкаської області». Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі від п’яти до десяти років.
Реакція Омеляна
За словами Володимира Омеляна, він мобілізувався до лав ЗСУ добровільно у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року.
Ексміністр пояснив, що його військова служба припинилася через важку травму, яку він дістав під час виконання бойового завдання. У серпні 2024 року Омелян зазнав поранення внаслідок авіаудару російських окупантів. Тоді на позицію батальйону, де він безпосередньо перебував, прилетіли дві керовані авіабомби. Саме отримані поранення та подальше рішення військово-лікарської комісії стали офіційною законною підставою для його звільнення з лав Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше журналіст Євген Плінський писав, що у липні 2023 року військовий Володимир Омелян на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію. На звинувачення відреагував сам Омелян. Він заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно чинного законодавства».
