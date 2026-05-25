Пара військових заручилась просто неба посеред териконів на Донеччині (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пару обвінчав військовий капелан

Пара військових 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Марія та Андрій заручились на Донеччині просто посеред териконів, пише «Главком».

У Краматорську українські військовослужбовці взяли шлюб просто неба. Наречена була одягнена у традиційну українську вишиванку та фату, а наречений – у військову форму. Пару обвінчав військовий капелан.

Військовослужбовиця з 93-ї бригади оприлюднила фото пари та написала: «У місці, де сходить найкрасивіше сонце, де всі дороги, вкриті сітками, ведуть до поля бою, де Життя і Смерть грають у шахи – десь там, за териконами, сходить любов».

Нагадаємо, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони.