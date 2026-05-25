Пара військових заручилась просто неба посеред териконів на Донеччині (фото)

Іванна Гончар
У Краматорську українські військовослужбовці взяли шлюб просто неба серед
фото: anastasiia.mykytiuk
Пару обвінчав військовий капелан

Пара військових 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Марія та Андрій заручились на Донеччині просто посеред териконів, пише «Главком».

У Краматорську українські військовослужбовці взяли шлюб просто неба. Наречена була одягнена у традиційну українську вишиванку та фату, а наречений – у військову форму. Пару обвінчав військовий капелан.

фото: anastasiia.mykytiuk

Військовослужбовиця з 93-ї бригади оприлюднила фото пари та написала: «У місці, де сходить найкрасивіше сонце, де всі дороги, вкриті сітками, ведуть до поля бою, де Життя і Смерть грають у шахи – десь там, за териконами, сходить любов».

фото: anastasiia.mykytiuk
фото: anastasiia.mykytiuk

Нагадаємо, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Вражаючі кадри облетіли мережу. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони. 

​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів
