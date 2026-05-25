Буданов про перепоховання лідера визвольних змагань Андрія Мельника: Це – перший крок

Дарія Демяник
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official
Повернення історичної пам'яті про національних Героїв є прямим обов'язком держави, а перепоховання полковника Андрія Мельника закладає основу для створення Пантеону видатних українців. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов після церемонії перепоховання лідера визвольних змагань та його дружини Софії на Національному військовому меморіальному кладовищі.

«Повернення Андрія Мельника – це перший важливий крок у створенні Пантеону видатних українців. Ми відбудовуємо свій історичний дім, збираючи його фундамент по всьому світу», – підкреслив керівник Офісу президента на своїй сторінці у Facebook.

Кирило Буданов також додав, що у майбутньому Національному пантеоні знайдуть свій спочинок усі ті діячі, чиї імена стали справжніми символами української незламності.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. 

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

Вже 25 травня, полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

