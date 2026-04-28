Міноборони відреагувало на проблеми з постачанням на фронті

Після публікації фото виснажених голодом бійців, командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу

Комбрига 14-ї бригади зняли, Сирський наказав перевірити забезпечення бійців

У Міністерстві оборони заявили, що випадки недостатнього постачання продуктів на передові позиції не повинні ставати системними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис оборонного відомства.

Зокрема, йдеться про ситуації у 30-й окремій механізованій бригаді, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 108-й бригаді територіальної оборони. У Міноборони зазначили, що працюють спільно з Генеральним штабом для вирішення цієї проблеми.

Окремо звернули увагу на ситуацію в 14-й окремій механізованій бригаді. Там триває розслідування, яке проводить комісія Сухопутних військ. Командира бригади вже відсторонили від посади. У відомстві наголосили, що винні нестимуть відповідальність.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення військових на лінії зіткнення.

Також у Міноборони попередили, що викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть прямі негативні наслідки для посадових осіб.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ повідомив, що попереднє командування 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, унаслідок чого було втрачено частину позицій і допущено прорахунки в забезпеченні військових. Зокрема, зафіксовано проблему з постачанням продовольства на одну з позицій.

Наразі завершується службове розслідування, після чого матеріали передадуть правоохоронним органам. У Міноборони раніше заявляли, що ситуацію взяли під контроль, а нове командування бригади вживає заходів для нормалізації забезпечення. Після розголосу військовим оперативно передали харчі.