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    Суспільство

    Бойовики на Донбасі незадоволені відмовою Зеленського від прямого діалогу

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    Відмова від прямого діалогу з &laquo;ДНР і ЛНР&raquo; демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти, бойовики - Бойовики на Донбасі незадоволені відмовою Зеленського від прямого діалогу
    Відмова від прямого діалогу з «ДНР і ЛНР» демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти, бойовики

    Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, - сепаратисти

    Ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.

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    Про це 18 червня повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на сепаратистські ЗМІ.

    «Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу - яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України», - заявив Пушилін.

    «Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, не можна домогтися змін», - додав ватажок ОРДО.

    У свою чергу ватажок ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з бойовиками свідчить про небажання що-небудь міняти в ситуації на Донбасі.

    «Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п'ятирічного правління Порошенко. Його відмова від прямого діалогу з «ДНР і ЛНР» демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло передвиборної кампанії», - заявив Пасічник.

    Нагадаємо, раніше Зеленський після зустрічі з президентом Франції заявив, що Київ не готовий до прямого діалогу з сепаратистами, але готовий продовжувати роботу в «мінському форматі».

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