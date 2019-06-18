Бойовики на Донбасі незадоволені відмовою Зеленського від прямого діалогу



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Відмова від прямого діалогу з «ДНР і ЛНР» демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти, бойовики

Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, - сепаратисти

Ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це 18 червня повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на сепаратистські ЗМІ.

«Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу - яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України», - заявив Пушилін.

«Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, не можна домогтися змін», - додав ватажок ОРДО.

У свою чергу ватажок ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з бойовиками свідчить про небажання що-небудь міняти в ситуації на Донбасі.

«Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п'ятирічного правління Порошенко. Його відмова від прямого діалогу з «ДНР і ЛНР» демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло передвиборної кампанії», - заявив Пасічник.

Нагадаємо, раніше Зеленський після зустрічі з президентом Франції заявив, що Київ не готовий до прямого діалогу з сепаратистами, але готовий продовжувати роботу в «мінському форматі».