Головна Світ Політика
search button user button menu button

Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
У Москві ввели заборону на публікацію наслідків атак дронів та диверсій
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За недотримання заборони на публікацію фото та відео наслідків атак БпЛА встановлено систему штрафів

Влада Москви заборонила поширювати фото- та відеоматеріали, а також будь-яку інформацію, що стосується наслідків атак безпілотників, терактів чи диверсій. Як повідомляє DW із посиланням на протокол засідання антитерористичної комісії міста, обмеження стосуються абсолютно всіх: засобів масової інформації, екстрених служб, організацій та звичайних громадян. Про це пише «Главком».

Приводом для такого рішення в комісії називають «боротьбу з фейками». Згідно з новими правилами, публікувати дані про надзвичайні події дозволено лише у тому випадку, якщо вони вже були оприлюднені Міністерством оборони РФ, мерією Москви або іншими офіційними ресурсами міської влади. Єдиним винятком є непублічні звернення безпосередньо до правоохоронних органів.

Журналісти та правозахисники наголошують на розмитості формулювань у документі. Це дає змогу трактувати як порушення практично будь-яку інформацію про інциденти, яка не отримала попереднього офіційного підтвердження.

За недотримання заборони встановлено систему штрафів. Для приватних осіб стягнення становить від 3 до 5 тис. рублів, для посадовців – від 30 до 50 тис., а для юридичних осіб передбачені найбільші штрафи – від 50 до 200 тис. рублів.

Раніше повідомялося, що у Москві на території комплексу «Кремль в Ізмайлово» сталася потужна пожежа, яка охопила площу 3000 кв.м. 

За попередніми даними, вогонь спалахнув у приміщенні квеструму, де в той момент проходила гра «Диявольський кінотеатр». Пожежа швидко поширилася на дах металевого ангара.

Як відомо, нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез» компанії «Лукойл» повністю зупинив переробку нафти та виробництво пального після атаки безпілотників 7 травня. 

За даними агентства, після удару на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені технологічні установки. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, що попри регулярні удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах, російське Міністерство економіки очікує, що видобуток нафти залишиться стабільним у 2026 році з подальшим зростанням у наступні два роки. 

Згідно з базовим прогнозом відомства, цьогоріч обсяги видобутку нафти та конденсату складуть близько 511 млн тонн (приблизно 10,26 млн барелів на добу). У 2027 році цей показник має зрости до 516 млн тонн, а протягом наступних двох років – сягнути 525 млн тонн.

Теги: відео Москва росія фото штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін розповідає Трампу про успіхи РФ на фронті
NYT: Війська Путіна ледве просуваються на полі бою
11 травня, 05:01
Західні спецслужби заявили про посилення російських операцій за кордоном
Росія активізувала полювання на ворогів Кремля у Європі
7 травня, 17:51
Делегація з України вдягла футболки з гаслом «Stop Russia. Save journalists»
Росію остаточно вигнали зі світової спільноти журналістів: деталі рішення Конгресу
7 травня, 11:55
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
7 травня, 07:00
Ураження винищувачів-бомбардувальників Су-34 і винищувачів п’ятого покоління Су-57 важливе для зниження ударного потенціалу противника
Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків
1 травня, 19:00
Москва втрачає шалені кошти через українські удари по нафтопереробних заводах
Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року
1 травня, 15:18
Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено великі десантні кораблі ВМФ РФ «Ямал» та «Фільченков»
СБУ уразила три кораблі російського флоту та винищувач у Криму
26 квiтня, 15:53
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
25 квiтня, 01:34
Українські дрони атакували нафтохімзавод у Башкортостані
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
15 квiтня, 18:08

Політика

NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану
NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
США відмовилися від планів розгортання військовослужбовців та техніки в Польщі
США відмовилися від планів розгортання військовослужбовців та техніки в Польщі
Politico: Рютте просить у союзників додаткові мільярди на допомогу Україні
Politico: Рютте просить у союзників додаткові мільярди на допомогу Україні
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Новини

Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
12 травня, 18:04

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua