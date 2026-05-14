Москва заборонила публікувати фото та відео наслідків атак БпЛА

У Москві ввели заборону на публікацію наслідків атак дронів та диверсій

За недотримання заборони на публікацію фото та відео наслідків атак БпЛА встановлено систему штрафів

Влада Москви заборонила поширювати фото- та відеоматеріали, а також будь-яку інформацію, що стосується наслідків атак безпілотників, терактів чи диверсій. Як повідомляє DW із посиланням на протокол засідання антитерористичної комісії міста, обмеження стосуються абсолютно всіх: засобів масової інформації, екстрених служб, організацій та звичайних громадян. Про це пише «Главком».

Приводом для такого рішення в комісії називають «боротьбу з фейками». Згідно з новими правилами, публікувати дані про надзвичайні події дозволено лише у тому випадку, якщо вони вже були оприлюднені Міністерством оборони РФ, мерією Москви або іншими офіційними ресурсами міської влади. Єдиним винятком є непублічні звернення безпосередньо до правоохоронних органів.

Журналісти та правозахисники наголошують на розмитості формулювань у документі. Це дає змогу трактувати як порушення практично будь-яку інформацію про інциденти, яка не отримала попереднього офіційного підтвердження.

За недотримання заборони встановлено систему штрафів. Для приватних осіб стягнення становить від 3 до 5 тис. рублів, для посадовців – від 30 до 50 тис., а для юридичних осіб передбачені найбільші штрафи – від 50 до 200 тис. рублів.

Раніше повідомялося, що у Москві на території комплексу «Кремль в Ізмайлово» сталася потужна пожежа, яка охопила площу 3000 кв.м.

За попередніми даними, вогонь спалахнув у приміщенні квеструму, де в той момент проходила гра «Диявольський кінотеатр». Пожежа швидко поширилася на дах металевого ангара.

Як відомо, нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез» компанії «Лукойл» повністю зупинив переробку нафти та виробництво пального після атаки безпілотників 7 травня.

За даними агентства, після удару на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені технологічні установки. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, що попри регулярні удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах, російське Міністерство економіки очікує, що видобуток нафти залишиться стабільним у 2026 році з подальшим зростанням у наступні два роки.

Згідно з базовим прогнозом відомства, цьогоріч обсяги видобутку нафти та конденсату складуть близько 511 млн тонн (приблизно 10,26 млн барелів на добу). У 2027 році цей показник має зрости до 516 млн тонн, а протягом наступних двох років – сягнути 525 млн тонн.