ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
За умови підписання контракту із ЗСУ, іноземні добровольці зможуть самостійно обирати брадиду та напрям служби
фото з відкритих джерел

ЗСУ заявили, що наразі відбувається «еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців»

Іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в дописі у Facebook, інформує «Главком».

У ЗСУ повідомили, що вони планують ефективно використовувати досвід, мотивацію та професійні навички іноземних військовослужбовців. Тому іноземним добровольцям нададуть більші можливості під час служби.

Зокрема йдеться про вибір бойової бригади, напрямку та специфіки застосування, відповідно до підготовки та досвіду військового. Також ЗСУ буде враховувати власні побажання іноземних добровольців щодо служби. «Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу. Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Тож наразі у війську відбувається «еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців». Оскільки формати, що були запроваджені у 2022 році вже спрацювали та допомогли ЗСУ залучити до армії іноземців. До того ж ситуація на фронті змінилася, як і потреби української армії та структура Сил оборони. «Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям. Ми й надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч з українськими військовими в боротьбі за свободу й безпеку», – додали в ЗСУ.

Раніше «Главком» розповідав про те, скільки іноземців воюють на боці України. На боці України воюють добровольці із 72 країн, з яких 40 % є представниками Південної Америки. На початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєднувалися 100-150 іноземців на місяць, але тепер ситуація змінилася. Кожного дня до Сил оборони долучаються близько 600 військових. Загалом, як відзначив Мілевський, тільки до Сухопутних військ приєдналися понад вісім тисяч іноземних добровольців.

Також повідомлялося про те, що мексиканські спецслужби звернулися до своїх українських колег із попередженням: деякі добровольці з Мексики, що приїхали воювати за Україну, могли мати приховану мету – навчитися пілотувати дрони, аби потім передати ці знання злочинним організаціям.

СБУ вже розпочала спільне розслідування з Головним управлінням розвідки (ГУР), яке торкнулося не лише мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні.

Читайте також:

