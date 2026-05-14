Скандальний боєць ММА з США збирається провести бій в окупованому Маріуполі

glavcom.ua
Бій за правилами ММА між одіозним бійцем з США Джеффом Монсоном та росіянином Іваном Ємельяненком планується провести в окупованому Маріуполі до кінця 2026 року. Про це Монсон розповів російським пропагандистам, інформує «Главком».

«Бій має пройти до кінця року. Плануємо, що він пройде в Маріуполі. Ідуть переговори», – сказав Монсон.

55-річний скандальний боєць раніше оголошував про завершення кар'єри.

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Він є депутатом курултаю Республіки Башкортостан. На його рахунку 60 перемог, 26 поразок та 1 нічия у ММА.

Іван Ємельяненко є молодшим братом бійців Федора та Олександра Ємельяненків. За свою кар'єру провів кілька поєдинків у змішаних єдиноборствах та боксі.

Раніше він переміг Максима Щербакова у першому поєдинку після виходу із в'язниці.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

