Росія внесла гурт Pussy Riot до переліку терористів та екстремістів

Лариса Голуб
Гурт проводить свою акцію у храмі, 2012 рік
фото з відкритих джерел
У Росії панк-гурт Pussy Riot внесли до реєстру терористів та екстремістів

Російська Федерація офіційно внесла феміністську панк-групу Pussy Riot до національного переліку терористів та екстремістів. Відповідні оновлення з'явилися на офіційному сайті Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ (Росфінмоніторинг). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Передісторія

  • У грудні 2025 року російський суд уже визнав Pussy Riot «екстремістською організацією».
  • У лютому 2026 року Апеляційна колегія Мосміськсуду підтвердила це рішення.

Внесенню до реєстру передувала нещодавня масштабна протестна акція руху у Венеції. На початку травня 2026 року спільно з активістками Femen вони засудили війну проти України біля російського павільйону на Венеційській бієнале.

Російська влада вже засудила ключових учасниць руху до рекордних термінів ув'язнення за статтею про «дискредитацію армії».

  • Марія Альохіна отримала заочно 13 років колонії,
  • Тасо Плетнер – 11 років,
  • Ольга Борисова, Діана Буркот та Аліна Петрова – по вісім років.

Співзасновницю Надію Толоконнікову судять за злісне порушення закону про «іноагентів». Наразі всі активістки перебувають в еміграції та продовжують антивоєнну діяльність у Європі та США.

Pussy Riot — російський феміністський панк-рок-гурт, створений у 2011 році, відомий своїми провокаційними несанкціонованими акціями-перформансами, спрямованими проти російської влади, особисто Володимира Путіна та за захист прав людини.

Найбільш резонансною акцією Pussy Riot став несанкціонований виступ 21 лютого 2012 року (який гурт назвав «панк-молебнем «Богородица, Путина прогони!») в храмі Христа Спасителя, під час якого учасниці гурту частково виконали свою пісню з опозиційним текстом. У зв'язку з цією акцією, 3 березня 2012 року за звинуваченням в хуліганстві заарештували Надію Толоконнікову і Марію Альохіну, а 16 березня – Катерину Самуцевіч.

Наслідки та правовий статус

  • Фінансова блокада: Внесення до реєстру означає негайне заморожування всіх банківських рахунків, платіжних карток та електронних гаманців організації на території РФ.
  • Кримінальні ризики: Будь-які донати, згадки або поширення символіки панк-групи в Росії тепер караються тривалими термінами ув'язнення за фінансування чи виправдання екстремізму.

«Главком» писав, що російська пропагандиста та адвокатка Тетяна Монтян, яка родом з тимчасово окупованого Криму, потрапила до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Рішення відомства означає накладення обмежувальних заходів на фінансові операції та доступ до банківських рахунків особи, внесеної до списку. Для фізичних осіб це серйозне обмеження, яке фактично блокує можливість легально працювати з фінансовою системою Росії.

Зауважимо, Путін підписав указ про затвердження нової стратегії протидії екстремізму, додавши в неї поняття «русофобії». Попередня стратегія діяла з 2020 року. До переліку основних понять додано «ксенофобію» і «русофобію», яку указ визначає як «неприязне, упереджене, вороже ставлення до громадян Росії, російської мови і культури, традицій та історії Росії, що виражається, зокрема, в агресивних настроях і діях політичних сил та їхніх окремих представників, а також у дискримінаційних діях влади недружніх держав щодо Росії».

