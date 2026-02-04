Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Лазарєв став на захист України та брав участь в обороні Києва

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Лазарєва.

Громадянин Республіки Білорусь Олексій Лазарєв загинув 19 січня 2026 року під час захисту України від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та дружину захисника Вераніку Яновіч.

Олексій Лазарєв народився 26 березня 1998 року у Мінську, громадянин Республіки Білорусь, мешканець Львова. Олексій навчався у середній загальноосвітній школі у Мінську, згодом у Білоруському державному університеті за спеціальністю «Інженер-програміст». Працював в сфері програмування на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Олексій захоплювався політикою, був відомим політичним активістом у Білорусі. Після одруження Олексій Лазарєв і Вераніка Яновіч навесні 2022 року добровільно доєдналися до полку Калиновського, пізніше Олексій пішов до 225-го окремого штурмового полку ЗСУ. Він залишав службу в українській армії, але пізніше повернувся.

До повномасштабної війни в Україні Олексій був інженером-програмістом, а також залучений до політичного життя Білорусі. У 2019 році він став одним із наймолодших кандидатів у депутати на парламентських виборах. Брав активну участь в акціях проти результатів виборів 2020 року, допомагав спостерігачам на виборчих дільницях у Мінську.

Через загрозу ув’язнення виїхав із Білорусі. Жив у Грузії, потім перебрався до України, до Львова.

Олексій Лазарє брав участь в обороні Києва фото: Львівська міська рада

Олексій Лазарєв займався великим тенісом, любив комп’ютерні ігри, піклувався про тварин. Олексій вів авторський подкаст, багато читав. Вирізнявся добротою й спокоєм, був люблячим, неконфліктним і товариським, легко знаходив спільну мову з людьми. Мріяв колись повернутися у вільну Білорусь.

Олексій Лазарєв поліг під час виконання бойового завдання фото: Вераніка Яновіч/мережа Х

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист України та брав участь в обороні Києва. Згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет України на миколаївському, запорізькому та луганському напрямках у складі полку імені Кастуся Калиновського Збройних сил України, а пізніше – на північно-слобожанському та запорізькому напрямках у складі 225-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ Збройних сил України.

Прощання з Олексієм Лазарєвим фото: Андрій Садовий/мережа Х

Львів прощається із білорусом, який загинув, захищаючи Україну фото: Андрій Садовий/мережа Х

Олексій Лазарєв народився в Мінську, але свідомо став на бік України з перших днів повномасштабної війни фото: Андрій Садовий/мережа Х

В Олексія Лазарєва залишилися дружина, батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.