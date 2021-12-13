Бронеавтомобіль посольства США та охорона спецназу ГУР: нові деталі скандалу з Гогілашвілі

Гогілашвілі більшу частину життя працював в Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва

Надання охорони і машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону – ЗМІ

Олександр Гогілашвілі напав на капітана поліції полку особливого призначення «Київ» Костянтина Васенкова, використовуючи охорону спецназу ГУР МО і бронеавтомобіль посольства США.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

Як відомо, машини були зупинені для перевірки документів на блокпосту в зоні ООС. Замість пред'явлення документів, люди вискочили з машини і почали з'ясовувати у капітана поліції, чому їх не пропускають негайно. Виявилося, в сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а в чорному джипі його озброєна охорона, які представили документи тільки після того, як вийшли з машин з особистою зброєю в руках.

Однак згідно з законом заступнику міністра Гогілашвілі не належить мати відповідно до статусу бронеавтомобіль і особисту охорону.

За даними джерел «Цензор.Нет», охорона заступника міністра МВС – шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245.

Також за даними видання, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України. Раніше цей автомобіль перевозив командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка – розвідника, якого звільнили після провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

«На якій підставі заступник міністра МВС використовує для забезпечення своїх поїздок спецтранспорт військової розвідки, чому Гогілашвілі охороняють офіцери спецназу Міноборони? У МВС є свої завдання, свій транспорт, своя охорона. Або ці люди на відеозапису і ця машина вже не числяться в ГУР МО? Надання охорони і машин Гогілашвілі може бути прямим порушенням закону – або він одночасно таємний спецагент, що виконує диверсії в російському тилу?» – задається питанням «Цензор.Нет».

Крім того, як пізніше з'ясувалося, що Гогілашвілі більшу частину життя працював в Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

«СБУ зобов'язане повідомити – чи є Гогілашвілі громадянином Росії зараз, чи дійсні його російські документи, чи підтримує якісь контакти з російськими державними структурами та посадовими особами», – резюмують журналісти.

Варто зазначити, що 12 грудня Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що р Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.

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