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    Уряд звільнив скандального заступника глави МВС Гогілашвілі – ЗМІ

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    Офіційного підтвердження звільнення&nbsp;Олександра Гогілашвілі поки що немає&nbsp; - Уряд звільнив скандального заступника глави МВС Гогілашвілі – ЗМІ
    Офіційного підтвердження звільнення Олександра Гогілашвілі поки що немає 
    фото: Апостроф

    Напередодні Зеленський попросив очільника МВС та уряд звільнити Гогілашвілі з посади заступника міністра

    Кабінет міністрів звільнив заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у гучний скандал. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

    Співрозмовник видання повідомив, що уряд прийняв рішення звільнити Гогілашвілі.

    Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

    Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

    Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

    Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

    До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

    Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

    Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

    Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.

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    Теги: Росія МВС паспорт скандал Володимир Зеленський президент Квартал 95 Олександра Гогілашвілі
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    Уряд звільнив скандального заступника глави МВС Гогілашвілі – ЗМІ