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Оновлення даних в ТЦК: нардеп пропонує продовжити терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оновлення даних в ТЦК: нардеп пропонує продовжити терміни
Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані
фото з відкритих джерел

Володимир Арʼєв: «Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи»

У Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв в ефірі «Еспресо».

«Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку «Резерв+» і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми», – уточнив нардеп.

За словами Арʼєва, саме тому, на наступне засідання Комітету з питань цифрової трансформації було викликано заступницю міністра оборони, а також поставлено ряд питань до уряду. «Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення», – зазначив розповів Арʼєв.

Нардеп наголосив, що всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.

«Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн», – додав він.

Нагадаємо, станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

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Теги: мобілізація ТЦК

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