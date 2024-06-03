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Перелік професій і посад для бронювання: нардеп повідомив, коли уряд ухвалить рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перелік професій і посад для бронювання: нардеп повідомив, коли уряд ухвалить рішення
Бронювати від мобілізації до армії будуть професії, а не конкретних людей
фото з відкритих джерел

Федір Веніславський: «На наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно визначено процес і категорії, критерії бронювання»

 Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі Times of Ukraine.

Парламентар уточнив, що бронювати від мобілізації до армії будуть професії, а не конкретних людей. 

«Ми на рівні комітету розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. По-друге, уникнути корупційних складових, щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу. Перелік посад має бути найближчим часом визначений Кабінетом міністрів України», – наголосив Веніславський.

За словами Веніславського, вже поточного тижня Кабінет міністрів надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до ЗСУ.

«За нашою інформацією, буквально на наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання», – сказав нардеп.

Депутат радить дочекатися постанови уряду, а потім її обговорювати.

«Ми на комітеті це питання також постійно обговорюємо в комунікації з Міністерством економіки, яке буде головним органом виконавчої влади і займатиметься питанням бронювання, і Міністерством стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони і Генеральним штабом – це фактично сукупна спільна діяльність цих складових. Ми будемо намагатися, щоби це було максимально справедливо», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. 

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація

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