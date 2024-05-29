Скільки українців зняли з безпідставного розшуку у «Резерв+»: Міноборони назвало цифру

З безпідставного розшуку через застосунок «Резерв+» було знято 710 тис. військовозобов'язаних

Статус «в розшуку» мали багато громадян, чиї дані вчасно не були оцифровані

Понад 700 тис. військовозобов'язаних були зняті з безпідставного розшуку через застосунок «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«710 000 громадян знято з безпідставного «розшуку»! Застосунок Резерв+ допоміг вирішити цю проблему. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус», – йдеться в її повідомленні.

Чому військовозобов'язані мали статус «в розшуку»?

За словами заступниці міністра оборони, якщо людина порушувала правила військового обліку, наприклад, ігнорувала повітки, ТЦК звертався до Національної поліції. Кількість таких звернень становила близько 25%.

«Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін – 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення», – роз’яснила Черногоренко.

Заступниці міністра зауважила, що статус «в розшуку» отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно. Вона також наголосила, що після зняття з розшуку звертатися до ТЦК не потрібно.

Нагадаємо, станом на 27 травня, через застосунок «Резерв+» свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах. Міноборони України зазначило, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.