Буржуйка у квартирі – чи це законно? Пояснення ДСНС

Вентиляційна система багатоквартирних будинків не була розрахована на те, що у них палитимуть пічки

Пічка дає небагато тепла та нагріватиме лише одну кімнату

На українців чекає непроста зима – можливі проблеми з централізованим опаленням та електрикою. Тож чимало людей розглядають варіант встановлення в помешканні пічки-буржуйки. Однак такий обігрівач не лише небезпечний, а й незаконний. Про це у коментарі «Главкому» розповів речник столичного управління ДСНС Олександр Макушенко.

«Буржуйка у квартирі – кримінальний злочин (ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки») і взагалі самогубний варіант. Вона дуже сильно розігрівається, і якщо теплоізоляцію підлоги проведено неправильно, ваш ламінат чи лінолеум рано чи пізно спалахне або від високої температури, або від іскри, що вилетить із пічки», – попереджає фахівець.

Охочі встановити буржуйку повинні спочатку ознайомитися із ст. 270 Карного кодексу

Крім того, величезну небезпеку становлять чадний газ та дим, каже Олександр Макушенко.

«Вентиляційна система багатоквартирних будинків не була розрахована на те, що у них палитимуть пічки. Виводячи трубу у вікно, ви не отримуєте гарантії, що вся ця система працюватиме правильно і ви не отруїтеся чадним газом. Гарантовано ви матимете клопіт із сусідами, у вікна до яких піде дим із вашої труби», – каже рятувальник.

Додатковими аргументами проти буржуйки можна назвати те, що вона дає небагато тепла і опалюватиме лише одну кімнату, підсумовує Олександр Макушенко.

Нагадаємо, з 31 жовтня, графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Додамо, внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.