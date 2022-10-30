Буржуйка у квартирі – чи це законно? Пояснення ДСНС
Пічка дає небагато тепла та нагріватиме лише одну кімнату
На українців чекає непроста зима – можливі проблеми з централізованим опаленням та електрикою. Тож чимало людей розглядають варіант встановлення в помешканні пічки-буржуйки. Однак такий обігрівач не лише небезпечний, а й незаконний. Про це у коментарі «Главкому» розповів речник столичного управління ДСНС Олександр Макушенко.
«Буржуйка у квартирі – кримінальний злочин (ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки») і взагалі самогубний варіант. Вона дуже сильно розігрівається, і якщо теплоізоляцію підлоги проведено неправильно, ваш ламінат чи лінолеум рано чи пізно спалахне або від високої температури, або від іскри, що вилетить із пічки», – попереджає фахівець.
Крім того, величезну небезпеку становлять чадний газ та дим, каже Олександр Макушенко.
«Вентиляційна система багатоквартирних будинків не була розрахована на те, що у них палитимуть пічки. Виводячи трубу у вікно, ви не отримуєте гарантії, що вся ця система працюватиме правильно і ви не отруїтеся чадним газом. Гарантовано ви матимете клопіт із сусідами, у вікна до яких піде дим із вашої труби», – каже рятувальник.
Додатковими аргументами проти буржуйки можна назвати те, що вона дає небагато тепла і опалюватиме лише одну кімнату, підсумовує Олександр Макушенко.
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Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
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