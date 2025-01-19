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Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Прогноз погоди на 19 січня
фото: glavcom.ua

У Києві без істотних опадів

У неділю, 19 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На сході і на південному сході країни прогнозують невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.
Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня фото 1

На Київщини та в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Також синоптики попередили, що з 19 по 20 сiчня, у зв’язку з відлигою у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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Теги: прогноз погоди вітер небезпека

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