Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня

У Києві без істотних опадів

У неділю, 19 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На сході і на південному сході країни прогнозують невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних та Сумській областях близько 0°.

На Київщини та в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Також синоптики попередили, що з 19 по 20 сiчня, у зв’язку з відлигою у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).