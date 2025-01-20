Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа

Маск показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання.

Після промови Маск танцював та кричав від радощів, сказавши, що «це відчуття перемоги».

Ілон Маск виступає на арені Capital One у Вашингтоні CNN

🇺🇸Виступ Ілона Маска на президентському параді Дональда Трампа. І це ще не було святкового банкету pic.twitter.com/bLMb4PyF0Q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

«Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні. Але ці (вибори – ред. «Главком»), ці справді мають значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що ви це зробили. Дякую», – сказав Маск.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.