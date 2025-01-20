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Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Маск здивував глядачів своєю дивною поведінкою
скриншот з відео

Маск показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання.

Після промови Маск танцював та кричав від радощів, сказавши, що «це відчуття перемоги».

Ілон Маск виступає на арені Capital One у Вашингтоні
Ілон Маск виступає на арені Capital One у Вашингтоні
CNN

«Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні. Але ці (вибори – ред. «Главком»), ці справді мають значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що ви це зробили. Дякую», – сказав Маск.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.

 

 

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Теги: вибори Дональд Трамп Ілон Маск

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