Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
Впродовж останніх шести років Дмитро Ганжа працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Ганжу.
На війні 10 січня 2025 року загинув співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитро Ганжа (позивний Папай).. Воїн обороняв Україну з перших днів повномасштабної війни. Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Львівська міська рада.
Дмитро Ганжа народився 10 лютого 1979 року у місті Краматорськ Донецької області. Навчався у Краматорській українській гімназії Краматорської міської ради Донецької області. Здобув освіту за спеціальністю «Автоматизація машинобудування та інформаційні технології» у Донбаській державній машинобудівній академії. Другу вищу освіту здобув у тому ж закладі за спеціальністю «Економіка підприємства».
У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала до Львова. Впродовж останніх шести років працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького на посаді молодшого наукового співробітника відділу науково-експозиційної роботи. Любив свою справу.
Був пристрасним колекціонером компакт-дисків та обожнював музику жанру «метал». Свій вільний час часто присвячував рибальству, також активно займався айкідо.
У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини від російських загарбників, воював у лавах першої стрілецької роти 219 батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.
Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 16 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Дмитра Ганжу поховали на Личаківському кладовищі.
У Дмитра Ганжі залишилися дружина та мама.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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