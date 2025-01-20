Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу

У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала з Краматорська до Львова

Впродовж останніх шести років Дмитро Ганжа працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Ганжу.

На війні 10 січня 2025 року загинув співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитро Ганжа (позивний Папай).. Воїн обороняв Україну з перших днів повномасштабної війни. Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Львівська міська рада.

Дмитро Ганжа народився 10 лютого 1979 року у місті Краматорськ Донецької області. Навчався у Краматорській українській гімназії Краматорської міської ради Донецької області. Здобув освіту за спеціальністю «Автоматизація машинобудування та інформаційні технології» у Донбаській державній машинобудівній академії. Другу вищу освіту здобув у тому ж закладі за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала до Львова. Впродовж останніх шести років працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького на посаді молодшого наукового співробітника відділу науково-експозиційної роботи. Любив свою справу.

Був пристрасним колекціонером компакт-дисків та обожнював музику жанру «метал». Свій вільний час часто присвячував рибальству, також активно займався айкідо.

Воїн Дмитро Ганжа виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках фото: Львівська міська рада

У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини від російських загарбників, воював у лавах першої стрілецької роти 219 батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини фото: Український католицький університет UCuniversity

Виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 16 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Дмитра Ганжу поховали на Личаківському кладовищі.

Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року фото: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького

У Дмитра Ганжі залишилися дружина та мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.