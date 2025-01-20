Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала з Краматорська до Львова
колаж: glavcom.ua

Впродовж останніх шести років Дмитро Ганжа працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Ганжу. 

На війні 10 січня 2025 року загинув співробітник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитро Ганжа (позивний Папай).. Воїн обороняв Україну з перших днів повномасштабної війни. Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій України та Львівська міська рада

Дмитро Ганжа народився 10 лютого 1979 року у місті Краматорськ Донецької області. Навчався у Краматорській українській гімназії Краматорської міської ради Донецької області. Здобув освіту за спеціальністю «Автоматизація машинобудування та інформаційні технології» у Донбаській державній машинобудівній академії. Другу вищу освіту здобув у тому ж закладі за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала до Львова. Впродовж останніх шести років працював у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького на посаді молодшого наукового співробітника відділу науково-експозиційної роботи. Любив свою справу.

Був пристрасним колекціонером компакт-дисків та обожнював музику жанру «метал». Свій вільний час часто присвячував рибальству, також активно займався айкідо.

Воїн Дмитро Ганжа виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках
Воїн Дмитро Ганжа виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках
фото: Львівська міська рада

У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини від російських загарбників, воював у лавах першої стрілецької роти 219 батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Ганжа став на захист Батьківщини
фото: Український католицький університет UCuniversity

Виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 16 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Дмитра Ганжу поховали на Личаківському кладовищі. 

Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року
Життя захисника обірвалося 10 січня 2025 року
фото: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького

У Дмитра Ганжі залишилися дружина та мама.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україна не потребує чужих вказівок щодо того, як захищатися від країни-терориста»
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
15 сiчня, 11:07
Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 2024, 18:48
Чого прагне Кремль у переговорах з Україною?
Путін пропонує Україні фінський варіант. Але це лише перший етап
26 грудня, 2024, 11:45
Наталія Панченко: У діаспорі дуже багато організацій, які займаються допомогою Україні
Лідерка впливової організації українців Польщі закликала не вживати до чоловіків за кордоном слова «ухилянт»
21 грудня, 2024, 06:19
Бадрі Кварацхелію убили пострілом у спину
На Курщині в бою за Україну загинув командир загону «Вільна Грузія»
22 грудня, 2024, 18:48
Рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат
Розвідка назвала кількість російських військ в Україні
28 грудня, 2024, 15:58
Джордан Маклаклен виїхав з Шотландії в Україну три роки тому
На війні в Україні загинув шотландський доброволець
7 сiчня, 04:40
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа
13 сiчня, 01:10
Прикордонники збирають посилку для побратимів
Прикордонники показали, як «баба-яга» забезпечує піхоту провізією
12 сiчня, 18:12

Суспільство

10 років подвигу кіборгів. Україна вшановує памʼять захисників Донецького аеропорту
10 років подвигу кіборгів. Україна вшановує памʼять захисників Донецького аеропорту
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
В Україні за третину мільйона продається тарілка зі Сталіним (фото)
В Україні за третину мільйона продається тарілка зі Сталіним (фото)
В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 20 січня
Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW
Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька – карти ISW
20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту
20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
20K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
18K
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність
6948
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3912
Інавгурація Трампа: де і коли дивитись онлайн-трансляцію

Новини

Виступ Трампа на мітингу, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua