Помер легендарний український енергетик Семен Поташник

На 94-му році життя помер видатний науковець та інженер Семен Поташник

Сьогодні, 20 січня пішов з життя видатний енергетик, незмінний багаторічний голова Громадської ради при Міністерстві енергетики України, член науково-технічної ради Міненерго та Герой України Семен Поташник. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Поташник був одним із основоположників нових стандартів в українській енергетиці та зробив великий внесок у розвиток галузі за понад 75 років трудової діяльності. Він став легендою, що змінила обличчя української енергетики своїми ідеями та наполегливою працею.

Протягом 75 років діяльності в галузі він брав участь у спорудженні більшості гідроелектростанцій України, зміцнюючи енергетичний потенціал і безпеку нашої країни. Київська ГЕС та перша гідроакумулююча станція України – Київська ГАЕС – збудовані за його безпосередньої участі. Завдяки його керівництву та науково-технічним розробкам було введено в експлуатацію потужний гідроагрегат Дністровської ГАЕС та започатковано роботу Ташлицької ГАЕС.

Відзнаки і нагороди:

1996 р. – Заслужений енергетик України.

2000 р. – Почесний енергетик України.

2002 р. Герой України з врученням ордена Держави.

2003 р. –Лауреат премії Української академії наук з врученням Золотої медалі Платона.

2005 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

Кавалер Ордена «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступеня, 2017, 2009, 2000 роки.

«Його талант інженера, організатора та лідера неодноразово визнавали як в Україні, так і за її межами. Семен Ізрайлевич був нагороджений численними державними, професійними та міжнародними нагородами, а його ім'я навіки залишиться серед визначних постатей енергетичної галузі», – йдеться в повідомленні «Укргідроенерго».