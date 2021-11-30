30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими

У вівторок, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ, а у світі – Міжнародний день захисту інформації, День пам’яті всіх жертв хімічної війни, Міжнародний день сексу, Всесвітній день домашніх тварин та Міжнародний день спідниці.

День радіотехнічних військ

Міністр оборони України Михайло Єжель підписав наказ від 16 вересня 2010 року № 490 «Про встановлення Дня радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України».

Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ.

У відповідності до підписаного наказу, День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України відзначатиметься щороку 30 листопада.

День пам’яті всіх жертв хімічної війни

День пам’яті всіх жертв хімічної війни проводять 30 листопада. Цей меморіальний день було запроваджено у грудні 2015 року на 20-й сесії Конференції країн-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення. На сесії було прийнято відповідну постанову. З того часу відзначення дня має щорічний традиційний характер. Мета пам’ятних заходів полягає в тому, щоб віддати пошану всім жертвам хімічної війни.

Історія хімічного роззброєння почалася сто років тому, адже зброя активно застосовувалася під час Першої світової війни. Це призвело до загибелі понад ста тисяч людей та враження понад мільйону. У Другій світовій війні в Європі хімічну зброю не використовували через її нищівну силу та глобальну загрозу безпеці планети, але нацисти використовували отруйні гази для вбивств ув’язнених в концтаборах. 29 квітня 1997 року в дію вступила прийнята у 1993 році Конвенція про заборону хімічної зброї з метою повного виключення можливості її застосування. День пам’яті жертв хімічної війни покликаний нагадати людству про страшну небезпеку, якої слід уникнути заради майбутнього наступних поколінь.

Всесвітній день домашніх тварин

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Ініціатива запровадити таке свято виникла у представників руху за захист тварин та природи. Ідею вони представили на Міжнародному Конгресі, який відбувся 1931 року в Італії. Тоді на з’їзді представники різних організацій вирішували питання про захист довкілля.

Головна мета свята – викликати у серці людини теплі почуття та бажання захистити домашніх тварин. Люди повинні завжди пам’ятати, що вони несуть відповідальність за братів наших менших. Основним гаслом свята стала фраза з відомого твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили».

Міжнародний день спідниць

30 листопада в багатьох країнах світу святкують Міжнародний день спідниць. Це неофіційне свято, але в цей день часто вітають тих, хто причетний до світу моди. Існує цікаве твердження стосовно запровадження свята. Подію створили як відповідь на обмеження фільму «La Journée de la jupe«. Цікаво, що навіть міністр освіти Франції отримав листа з проханням дозволити жінкам носити у школах спідниці.

Міжнародний день захисту інформації

Також 30 листопада святкується Міжнародний день захисту інформації. Заснована ця подія в 1998 році Асоціацією комп’ютерного обладнання в США. Причиною стало те, що у тому ж році була вперше зафіксована активність комп’ютерного хробака.

Вірус був створений Робертом Моррісом. Тому фахівці замислились над необхідністю забезпечити інформаційний захист.

Міжнародний день сексу

У світі 30 листопада святкують Міжнародний день сексу. З’явилося свято в 2007 році на різноманітних форумах. Там обрали і перше місце проведення події – Амстердам. Це не офіційний день, але його внесли до міжнародного календаря ЮНЕСКО. Цікавий факт – схоже свято існувало ще в Давньому Римі. Тоді в кінці осені люди влаштовували урочистості до дня родючості, розширення свого роду.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія чудотворця. Він також відомий як Григорій Неокесарійський. Святий Григорій Неокесарійський народився в знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській (нині Туреччина). До християнської віри Григорій звернувся в 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа його рідного міста і займав він цю посаду 30 років.

Люди в його єпископській столиці були дуже грішними, в місті було всього 17 християн, тому Григорій з великою ревністю взявся обертати язичників у християнство. Бог наділив Григорія даром чудотворіння і він молитвою лікував хворих, одночасно обертаючи їх до істинної віри.

Коли відновилося переслідування християн, владика переховувався в горах.

Перед смертю Григорій поцікавився, скільки в місті залишилося язичників – виявилося, що тільки 17. Помер Григорій Неокесарійський в 270 році. Його святі мощі згодом перенесли в монастир в Калабрії в Південній Італії.

Народні прикмети й традиції

Гарна погода 30 листопада віщує не сурову зиму, і навпаки

Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало

Темний лід на річці віщує хороший врожай

Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму

Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою

Місяць знаходиться у світлому колі – погода зміниться

Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим

Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими.

Не гоже нині витрачати гроші, аби не залишитися з порожнім гаманцем на Новий рік.

Не можна цього дня байдикувати. Предки вірили, що лежебокам зима буде важкою.

Не слід зловживати алкоголем і переїдати цього дня!

Хто святкує день ангела

У понеділок, 30 листопада, іменини відзначають Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, а також Андрій.

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