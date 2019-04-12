Через дебати на НСК «Олімпійський» перенесли книжкову виставку



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На стадіоні вже готуються до дебатів, на які відмовився йти Володимир Зеленський

Роботу міжнародного книжкового ярмарку «Медвін: Книжковий світ» змушені були пересунути на один день у зв’язку з запланованими дебатами кандидатів в президенти на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляють організатори виставки.

«У зв'язку з проведенням дебатів кандидатів в президенти, 19 квітня весь периметр стадіону буде закритий. Це форс-мажор, з якого знайдено вихід», - говориться в повідомленні.

Першопочатково книжкова виставка мала пройти на другому поверсі в лаунж-зоні над Олімпійським двориком.

«НСК запропонував нам трохи інший варіант і ми на нього погоджуємось. Виставка Книжковий Медвін буде проведена 20-22 квітня в залі на 1-му поверсі», - повідомляють організатори.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував своєму супернику Петру Порошенку провести дебати не на телеканалі, а на НСК «Олімпійський». Петро Порошенко погодився і в свою чергу запропонував дату – 14 квітня о 14:14. Зеленський відмовився і наполягає на даті 19 квітня, коли по закону дебати мають проводитись на Суспільному.