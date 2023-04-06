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Через негоду без світла залишаються тисячі споживачів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Через негоду без світла залишаються тисячі споживачів
Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях
фото ілюстративне

Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців

У західних областях України через негоду без електрики залишилося п'ять тисяч споживачів. Відключення світла сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях», – розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців. Тому у четвер, 6 квітня, відключення світла не плануються.

Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що у столиці за добу випала рекордна за 90 років кількість опадів.

Нагадаємо, сьогодні 6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 

5 квітня деякі області засипало снігом. Хмельниччина, Вінниччина та Житомирщина опинилися в центрі негоди.

Проте, за прогнозами синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.

Теги: прогноз погоди електроенергія українці

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