Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку
Червоний Хрест виплатить допомогу українцям
фото з відкритих джерел

Кошти виділятимуть впродовж наступних чотирьох місяців

Представництво Червоного Хреста в Україні розпочало черговий етап виплат допомоги. Ветерани війни з інвалідністю I та II групи зможуть заповнити заявки та отримати по 160 тис. грн. 

У Міністерстві ветеранів повідомляють, що кошти будуть виділятися протягом чотирьох місяців, тому якщо ви вже отримали перші виплати, то очікуйте наступного місяця другий транш.

Як подати заявку на отримання 16 тис. грн від Червоного Хреста:

  • зайти на сайт eveteran.gov.ua;
  • вибрати розділ «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни»;
  • пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію;
  • перевірити особисті дані та вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN, адресу електронної пошти та номер телефону;
  • підтвердити згоду на обробку та передачу особистих даних.

Усі заяви автоматично надсилаються до Міністерства ветеранів, де перевіряють наявність статусу ветерана війни у заявників. Далі інформацію передають до Червоного Хреста, і представники організації займаються подальшою виплатою допомоги.

У квітні завершився попередній етап подачі заявок на виплаті від благодійної організації. Наразі здійснюється перевірка заявників та розпочнеться виплата їм допомоги. Гроші мають надійти усім, хто заповнив заявки, до 7 липня 2023 року включно. 

За перші два етапи програми допомоги, яка розпочалася 16 лютого, українці подали вже 25 тисяч заяв. Наразі розпочався третій етап прийому заявок від ветеранів війни з інвалідністю. 

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Одещини та Миколаївщини було зруйновано склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Про це повідомляє пресслужба Червоного Хреста.

Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі. На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Читайте також: Скажіть, що це жарт. Телеведуча Осадча розкритикувала Червоний Хрест через нову ініціативу
Теги: гроші Миколаїв українці червоний хрест хрест телеведуча

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку
Червоний Хрест виплатить українцям по 16 тис. грн. Як подати заявку
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)
У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)
Путін – сучасний Гітлер: соцопитування українців показало цікавий факт
Путін – сучасний Гітлер: соцопитування українців показало цікавий факт
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
День пам'яті та примирення: що означає цей день для українців (фото)
День пам'яті та примирення: що означає цей день для українців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
19K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
8738
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
6921
Україна відкрила другий фронт війни
6548
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
6035
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту