Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками

В Україні є регіони, де сніговий покрив є незначним або взагалі відсутній

Нинішні температурні умови зими наразі не становлять суттєвої загрози для озимих культур в Україні, однак у низці регіонів окремі ризики все ж зберігаються. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, перед входом у зиму більшість озимих культур встигли сформувати достатню морозостійкість. Тому наразі серйозних загроз для озимої пшениці агрометеорологи не фіксують.

Водночас певні ризики можливі для озимого ріпака та ячменю. Найбільш уразливими залишаються південні області, а також окремі площі в Полтавській, Кіровоградській та Сумській областях, де сніговий покрив є незначним або взагалі відсутній.

«У цих регіонах температура повітря знижувалася до -12…-17°. Найуразливішими є перерослі з осені рослини», – зазначила Птуха.

Синоптикиня наголосила, що сніг є природним захистом для посівів. Наразі на більшості площ озимі культури вкриті сніговим покривом висотою 5-15 см, а в західних і північних областях його товщина сягає 16-38 см. Такий шар снігу, за словами фахівців, надійно захищає кореневу систему рослин від впливу сильних морозів.

В «Укргідрометцентрі» зазначають, що значних агрометеорологічних ризиків поки не прогнозують. У разі погіршення ситуації синоптики обіцяють оперативно інформувати. Актуальні дані, зокрема карти промерзання ґрунту, доступні в окремому розділі на сайті «Укргідрометцентру».

Раніше «Главком» писав, в Україні вже з 22 січня прогнозують ослаблення морозів, температура повітря підвищиться на 5-7°. Панування морозного антициклону закінчується.