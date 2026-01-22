Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
В деяких областях України товщина снігу сягає понад 30 см
фото: glavcom.ua

В Україні є регіони, де сніговий покрив є незначним або взагалі відсутній

Нинішні температурні умови зими наразі не становлять суттєвої загрози для озимих культур в Україні, однак у низці регіонів окремі ризики все ж зберігаються. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, перед входом у зиму більшість озимих культур встигли сформувати достатню морозостійкість. Тому наразі серйозних загроз для озимої пшениці агрометеорологи не фіксують.

Водночас певні ризики можливі для озимого ріпака та ячменю. Найбільш уразливими залишаються південні області, а також окремі площі в Полтавській, Кіровоградській та Сумській областях, де сніговий покрив є незначним або взагалі відсутній.

«У цих регіонах температура повітря знижувалася до -12…-17°. Найуразливішими є перерослі з осені рослини», – зазначила Птуха.

Синоптикиня наголосила, що сніг є природним захистом для посівів. Наразі на більшості площ озимі культури вкриті сніговим покривом висотою 5-15 см, а в західних і північних областях його товщина сягає 16-38 см. Такий шар снігу, за словами фахівців, надійно захищає кореневу систему рослин від впливу сильних морозів.

В «Укргідрометцентрі» зазначають, що значних агрометеорологічних ризиків поки не прогнозують. У разі погіршення ситуації синоптики обіцяють оперативно інформувати. Актуальні дані, зокрема карти промерзання ґрунту, доступні в окремому розділі на сайті «Укргідрометцентру».

Раніше «Главком» писав, в Україні вже з 22 січня прогнозують ослаблення морозів, температура повітря підвищиться на 5-7°. Панування морозного антициклону закінчується.

Читайте також:

Теги: Наталія Птуха негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них не варто, переконує синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
Вчора, 08:50
В деяких регіонах України ще очікується холодна погода
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
Вчора, 04:26
Температури цієї зими не виходять за межі історичних значень
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
Вчора, 00:11

Суспільство

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua