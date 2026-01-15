Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
Найближчими днями морози триматимуться у більшості областей України
фото: glavcom.ua

Найхолодніше – на півночі України

Найближчим часом в Україні триматиметься холодна погода. Навіть попри зміни температур, морози будуть у більшості областей країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Наталка Діденко розповіла, що найхолодніше буде у північних регіонах, там температура сягатиме -15…-22 °C. «Вже кілька днів поспіль найхолодніше на півночі України – це Чернігівщина, Житомирщина, Київщина. Загалом холодно майже всюди, але температурний розподіл доволі однорідний: холодніше на півночі, дещо вищі температури – на півдні», – повідомила Наталка Діденко.

Водночас значних опадів найближчими днями не очікується. Проте варто бути готовими до холодної погоди. За словами синоптикині, наразі погода залежить від сибірського антициклона. Він має підвищений атмосферний тиск та хаарктерний сухим морозним повітрям.

Раніше «Главком» писав, що цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. 

Днями на крайньому заході країни, в Криму та Приазов'ї вдень невеликий сніг. На заході та півночі країни вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, у північних областях до 20°, вдень 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу (в Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

Читайте також:

Теги: погода зима синоптик прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 15 січня
В Україні мороз до -20°, подекуди сніжитиме – погода на 15 січня 2026
Сьогодні, 06:00
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
8 сiчня, 22:34
В Україні спостерігається ускладнення погодних умов
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
8 сiчня, 18:15
Рух транспорту буде повністю відновлено після завершення асфальтування місця розриття
Аварію на Софіївській, де тролейбус застряг у проваллі дороги, ліквідовано
8 сiчня, 15:38
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
30 грудня, 2025, 04:43
Прогноз погоди на 22 грудня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
22 грудня, 2025, 06:03

Події в Україні

До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
«Все сталося за секунди». Жінка, яка прибирала зупинку у Львові розповіла про удар «Шахедом»
«Все сталося за секунди». Жінка, яка прибирала зупинку у Львові розповіла про удар «Шахедом»
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua