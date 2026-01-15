До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози

Найхолодніше – на півночі України

Найближчим часом в Україні триматиметься холодна погода. Навіть попри зміни температур, морози будуть у більшості областей країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Наталка Діденко розповіла, що найхолодніше буде у північних регіонах, там температура сягатиме -15…-22 °C. «Вже кілька днів поспіль найхолодніше на півночі України – це Чернігівщина, Житомирщина, Київщина. Загалом холодно майже всюди, але температурний розподіл доволі однорідний: холодніше на півночі, дещо вищі температури – на півдні», – повідомила Наталка Діденко.

Водночас значних опадів найближчими днями не очікується. Проте варто бути готовими до холодної погоди. За словами синоптикині, наразі погода залежить від сибірського антициклона. Він має підвищений атмосферний тиск та хаарктерний сухим морозним повітрям.

Раніше «Главком» писав, що цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C.

Днями на крайньому заході країни, в Криму та Приазов'ї вдень невеликий сніг. На заході та півночі країни вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, у північних областях до 20°, вдень 8-13° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу (в Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).