Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В деяких регіонах України ще очікується холодна погода
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують послаблення холодів уже наприкінці тижня

Найнижчі температури найближчими днями прогнозуються у західних і північних областях, а також на північному сході України. Водночас на півдні та Закарпатті холод буде менш відчутним. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, у нічні години в західних, північних і північно-східних регіонах стовпчики термометрів опускатимуться до -9…-17°, місцями можливі морози до -20°. Удень у більшості областей очікується від 4 до 11 градусів морозу.

«На півдні країни та на Закарпатті холод буде менш відчутним – удень температура коливатиметься в межах від 0 до -5°. А вже 22 січня в Україні прогнозуємо послаблення морозів на 2–4 градуси», – зазначила Птуха.

Водночас синоптики попереджають про підвищені погодні ризики. Найближчими днями вони пов’язані насамперед із туманами та ожеледицею.

«У нічні та ранкові години 21 січня майже по всій території України, окрім північного заходу та південного сходу, можливі тумани з видимістю 200–500 метрів. На дорогах у багатьох регіонах зберігатиметься ожеледиця, тож варто бути особливо уважними», – наголосила синоптикиня.

Сильних хуртовин або штормового вітру найближчим часом не очікують. Втім, у період із 22 по 24 січня можливі невеликі снігопади – спершу в західних областях, а згодом і на більшій частині території України.

Раніше «Главком» писав, що цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.

