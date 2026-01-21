«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні

Морози, які спостерігаємо останнім часом, можуть бути нетиповими за тривалістю для останніх 10 років, говорить синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха

Формулювання «аномальні морози», яке часто з’являється в заголовках медіа, не мають під собою наукового підґрунтя. Жодних нормативних документів, що визначали б поняття «аномальності», не існує – це радше медійна метафора. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, з такими формулюваннями варто бути обережними, адже в метеорології аномальними вважають лише ті показники, яких ніколи не фіксували за всю історію спостережень – тобто абсолютні мінімуми або максимуми температури.

«Ті морози, які ми спостерігали останнім часом, можуть бути нетиповими за тривалістю в межах останніх 10 років. Але називати їх аномальними для нашої території некоректно», – пояснила Птуха.

Синоптикиня навела приклад для Києва. Так, абсолютний мінімум температури 19 січня становив -23° – його зафіксували ще у 1942 році. Водночас абсолютний максимум для цієї дати – +10° – спостерігали у 2023 році. Саме в межах такого температурного діапазону й відбуваються коливання погоди.

«Тож підстав говорити про аномалії наразі немає», – підсумувала представниця Укргідрометцентру.

Раніше «Главком» писав, що цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.