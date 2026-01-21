Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
Температури цієї зими не виходять за межі історичних значень
фото: glavcom.ua

Морози, які спостерігаємо останнім часом, можуть бути нетиповими за тривалістю для останніх 10 років, говорить синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха

Формулювання «аномальні морози», яке часто з’являється в заголовках медіа, не мають під собою наукового підґрунтя. Жодних нормативних документів, що визначали б поняття «аномальності», не існує – це радше медійна метафора. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, з такими формулюваннями варто бути обережними, адже в метеорології аномальними вважають лише ті показники, яких ніколи не фіксували за всю історію спостережень – тобто абсолютні мінімуми або максимуми температури.

«Ті морози, які ми спостерігали останнім часом, можуть бути нетиповими за тривалістю в межах останніх 10 років. Але називати їх аномальними для нашої території некоректно», – пояснила Птуха.

Синоптикиня навела приклад для Києва. Так, абсолютний мінімум температури 19 січня становив -23° – його зафіксували ще у 1942 році. Водночас абсолютний максимум для цієї дати – +10° – спостерігали у 2023 році. Саме в межах такого температурного діапазону й відбуваються коливання погоди.

«Тож підстав говорити про аномалії наразі немає», – підсумувала представниця Укргідрометцентру.

Раніше «Главком» писав, що цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.

Читайте також:

Теги: Україна повітря погода Наталія Птуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала новий енергетичний пакет від Нідерландів
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
19 січня стартує Всесвітній економічний форум у Давосі
Давос 2026: головні теми, виступи та план Всесвітнього економічного форуму
19 сiчня, 14:19
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
10 сiчня, 06:26
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
3 сiчня, 13:06
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
23 грудня, 2025, 13:48
Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до компромісу
Рубіо пояснив, на що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну
21 грудня, 2025, 15:31
Анна Зубко – бельгійка з українським корінням; вступила до морської піхоти України
Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ
21 грудня, 2025, 09:45

Суспільство

«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
«Мінус 20 – не аномалія». Синоптикиня пояснила, що насправді відбувається з погодою в Україні
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua