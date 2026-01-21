Коли в Україні ослабне мороз? Синоптик назвав дату

За словами синоптика, панування морозного антициклону для України закінчується

В Україні вже з 22 січня прогнозують ослаблення морозів, температура повітря підвищиться на 5-7°. Про це повідомляє очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, передає «Главком».

«Сонце перейшло у фазу підвищеної активності. Корональний викид виглядає ефектно, але безпосередньої небезпеки від нього немає. Водночас підвищена магнітна активність Землі все ж може впливати на самопочуття людей», – наголосив Постригань.

За словами синоптика, панування морозного антициклону для України закінчується: «У період 22-25 січня принесуть нам невеликий сніг, коливання температури та атмосферного тиску. На дорогах ожеледиця. Нарешті температурний фон підвищиться на 5-7°. До кінця тижня прогнозується вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу».

Водночас Віталій Постригань наголошує, що за попередніми даними, на початку нового робочого тижня активізується циклонічна діяльність над Середземним морем. «Це зумовить іншу погоду», – пояснив він.

Як повідомлялося, тривалі сильні морози, які спостерігаються в Україні у січні 2026 року, не є аномальними, бо траплялися і в попередні роки. Проте за останні десятиліття арктичні вторгнення стали менш тривалими та менш інтенсивними.

Нагадаємо, що найхолодніша ніч на минулому тижні була зафіксована на Житомирщині та Київщині, де стовпчики термометрів опустилися до позначки -23°C. Головний синоптик Черкащини Віталій Постригань наголошує, що це ще не межа, і найближча ніч може бути ще суворішою. Метеоролог підтвердив прогнози своєї колеги Наталки Діденко щодо природи цього явища і закликав відмовитися від застарілих географічних назв на користь коректного терміна – Азійський антициклон.