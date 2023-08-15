Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії
За словами Железняка, у суспільному уявленні будь-яка доза радіації – смертельна
фото з відкритих джерел

«Немає причинно-наслідкового зв’язку між аварією на ЧАЕС і кількістю хворих на рак»

За словами професора Інституту радіоекології Фукусімського університету Марка Железняка, немає причинно-наслідкового зв’язку аварії на ЧАЕС і кількості хворих на рак. Мова не про те, що радіація не шкодить здоров’ю, а про те, що вплив Чорнобильської аварії був настільки малий, що це не призвело до зростання ракових захворювань у «чорнобильних» областях. Отож й хвилюватися про Запорізьку АЕС не потрібно. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Як зазначає Железняк, у суспільному уявленні будь-яка доза радіації – смертельна. «А це, м’яко кажучи, дуже далеко від правди. Найпростіший приклад. Чимало людей живуть у горах, а у горах вища радіація, ніж у низині. Та хіба у горах у людей вища смертність від цього? Навпаки, ми з вами неодноразово чули про довгожителів, які мешкають у горах. Медичний факт: малі дози радіації – безпечні», – пояснив він.

Професор каже, що головні науково доведені наслідки високих доз радіації – це ракові захворювання.

«Як показали обстеження населення після бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, на кожен отриманий сумарно для населення 1 Зв (зіверт – одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізаційного випромінювання – «Главком») дози на забруднених територіях, на 5% збільшується кількість випадків ракових захворювань, які населення матиме за 70 років.

Після Чорнобильської аварії був прийнятий закон, за яким зона обов’язкового відселення – Чорнобильська зона відчуження – встановлювалась за критерієм «розрахована доза вище 5 мЗв (мікрозіверт – «Главком») на рік». За рік, на території з таким дозовим опроміненням, 10 тис. населення отримають колективну дозу у 50 тис. мЗв = 50 Зв у наступні роки, за рахунок розпаду цезію-137 і стронцію-90 – головних забруднюючих радіонуклідів. За межами десятикілометрової зони ЧАЕС річна доза знижується і сумарно для 10 тис. населення складе 1 тис. 760 Зв за 70 років, що може призвести до однієї додаткової «радіаційної» онкологічної хвороби на рік у додаток до 20 смертей від раку на 10 тис. населення, що маємо за медичною статистикою у середньому по країні за один рік», – сказав професор.

Як зазначає Железняк, забруднені території після Чорнобильської трагедії це – північ Київської, Житомирської, Чернігівської областей і трохи Волинської. Вчений зауважив, якщо помилково вважати, що «чорнобильське» забруднення великих територій призвело до значних впливів на здоров’я населення, то за цією логікою відсоток онкохворих має бути вищим у вище згаданих областях, ніж, наприклад, на Одещині чи Харківщині.

«Але що ми бачимо насправді? Найбільша кількість ракових хворих в Одеській, Миколаївській, Донецькій областях. Це говорить про те, що немає причинно-наслідкового зв’язку аварії на ЧАЕС і кількості хворих на рак. Мова не про те, що радіація не шкодить здоров’ю, а про те, що навіть від Чорнобильської аварії настільки малий її вплив був, що це не призвело до зростання ракових захворювань у цих «чорнобильних» областях», – пояснив Железняк.

За словами вченого, є й інші чинники, які впливають на кількість онкохворих, проте їх ще потрібно досліджувати. Зокрема, чому у нас вище захворюваність у південних областях.

«Можливо, причина у сонячних опроміненнях, бо чимало випадків раку шкіри. Щобільше південь України – інтенсивніше використання добрив у сільському господарстві. Також південно-східний регіон – велике індустріальне забруднення. Все це може бути чинниками росту ракових захворювань. Цього року у квітні відбулася Чорнобильська конференція INUDECO у Славутичі, де вперше про те, що я зараз описав, розповіла представниця Національного наукового центру радіаційної медицини. Хоча порівняння розподілу ракових захворювань і карт чорнобильських забруднень, як вже казав, проводилось ще у середині 90-х», – сказав професор.

Як зазначив вчений, єдиний науково доведений медичний наслідок аварії на ЧАЕС за кордонами Зони – це збільшення кількості випадків раку щитоподібної залози.

«Цей вид раку має невелику кількість випадків у порівнянні з іншими, він протікає безсимптомно, від нього здебільшого не помирають, ефективним є оперування.  Багато людей живуть десятиріччями із цим раком і на «нерадіаційних»  територіях, не знаючи про це. Післяаварійні медичні обстеження у «чорнобильських областях» виявляли і ці «нерадіаційні» раки щитоподібної залози, але розрахунки чорнобильних доз і обстеження виявляють і додаткові «чорнобильські» раки щитоподібної залози», – додав професор.

Нагадаємо, через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російські окупанти змінять блоки в режимі гарячого зупину. Це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, однак МАГАТЕ називає цей крок вимушеним та обіцяє простежити за ситуацією.

До слова, у Росії знову зробили цинічну заяву щодо ситуації навколо Запорізької АЕС. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на ХІ Московській конференції з міжнародної безпеки заявив, що там складається тривожна обстановка і нібито обстріл Збройних сил України може призвести до ядерної катастрофи.

Читайте також: Якщо вибухне ЗАЕС. Професор з Фукусіми про невиправдані страхи і можливі наслідки
Теги: радіація рак Чорнобильська АЕС Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відомо, що готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
19 липня, 16:58
Відповідальність за можливу катастрофу на ЗАЕС несе країна, яка розпочала війну
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
22 липня, 21:57
Бронетранспортер Stryker, який увійде до нового пакету військової допомоги США
Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч
25 липня, 07:22
Росіяни продовжують посилювати ризику вибуху на Запорізькій АЕС
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим
30 липня, 11:59
На початку липня Болгарія оголосила про процесу продажу Україні обладнання, яке призначалося для АЕС «Белене». Болгарія відмовилася від реалізації цього проекту у 2012 році
Російський ядерний секонд-хенд для України: вигідна угода чи диверсія? Енергетична безпека
13 серпня, 10:13
Росія обстріляла Запоріжжя, коридори для суден у Чорному морі. Головне за 10 серпня
Росія обстріляла Запоріжжя, коридори для суден у Чорному морі. Головне за 10 серпня
10 серпня, 21:00
Створені бактерії, що виявляють ракову ДНК
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Сьогодні, 11:24
Енергоблок №6 ЗАЕС
Окупанти хочуть перевести ще один енергоблок ЗАЕС у гарячий режим. Реакція МАГАТЕ
11 серпня, 22:48
Рашисти окупували ЗАЕС 3 березня 2022 року
Окупанти готують ядерну катастрофу на ЗАЕС? Шойгу зробив цинічну заяву
Сьогодні, 11:51

Суспільство

Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії
Чи вибухне ЗАЕС? Професор із Фукусіми пояснив, чому українцям не варто боятися погроз Росії
Чи можна відрахувати студентів чи звільнити працівника, які за кордоном: відповідь юриста
Чи можна відрахувати студентів чи звільнити працівника, які за кордоном: відповідь юриста
Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП
Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП
Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ
Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ
Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Артема Прийменка та його братів, батьків та бабусю
Хвилина мовчання: згадаймо 15-річного Артема Прийменка та його братів, батьків та бабусю
На фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал
На фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
33K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
31K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
26K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
23K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)
22K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту