Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч

Уночі ворог намагався атакувати Київ безпілотниками

Російські терористи понад три години тероризували столицю та інші українські території ударними дронами. Речник Держдепартаменту США підтвердив, що найближчим часом Вашингтон надішле нашим воїнам нове озброєння. Крім того, росіяни перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС у гарячий режим. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака «Шахедів»

У Києві та області повітряна тривога лунала приблизно з 1:57 до 5:01. Також небезпека фіксувалася у східних, південних, північних, центральних і низці західних регіонів. Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичним озброєнням.

У ніч на 25 липня у Київській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. До цього сили ППО працювали на підступах до столиці.

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Захисники виявили і знешкодили всі повітряні цілі, якими ворог намагався атакувати Київ.

Новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

AP із посиланням на джерела у Білому домі з’ясувало, що до пакету включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70. Крім того, США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн патронів для стрілецької зброї.

США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі

Низка ударів РФ по Одесі та дунайській інфраструктурі, а також відмова від «зернової угоди» свідчать про те, що Росія затіває операцію під чужим прапором у Чорному морі. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.

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«У нас є інформація, що свідчить про те, що вони (росіяни – «Главком»), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони загрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї», – зауважив посадовець.

МАГАТЕ виявило міни на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії виявило на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) протипіхотні міни.

Під час обходу ЗАЕС 23 липня група експертів МАГАТЕ побачила кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Водночас фахівці нічого не помітили в межах внутрішнього периметра майданчика.

Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим

Російські загарбники вчора, 24 липня, перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину». Про це повідомляє «Енергоатом».

У компанії нагадали, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, оскільки нині експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодного зупину».