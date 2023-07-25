Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч
Бронетранспортер Stryker, який увійде до нового пакету військової допомоги США
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уночі ворог намагався атакувати Київ безпілотниками

Російські терористи понад три години тероризували столицю та інші українські території ударними дронами. Речник Держдепартаменту США підтвердив, що найближчим часом Вашингтон надішле нашим воїнам нове озброєння. Крім того, росіяни перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС у гарячий режим. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака «Шахедів»

У Києві та області повітряна тривога лунала приблизно з 1:57 до 5:01. Також небезпека фіксувалася у східних, південних, північних, центральних і низці західних регіонів. Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичним озброєнням. 

У ніч на 25 липня у Київській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. До цього сили ППО працювали на підступах до столиці.

Захисники виявили і знешкодили всі повітряні цілі, якими ворог намагався атакувати Київ.

Новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

AP із посиланням на джерела у Білому домі з’ясувало, що до пакету включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70. Крім того, США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн патронів для стрілецької зброї.

США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі

Низка ударів РФ по Одесі та дунайській інфраструктурі, а також відмова від «зернової угоди» свідчать про те, що Росія затіває операцію під чужим прапором у Чорному морі. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу. 

«У нас є інформація, що свідчить про те, що вони (росіяни – «Главком»), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони загрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї», – зауважив посадовець.

МАГАТЕ виявило міни на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії виявило на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) протипіхотні міни.

Під час обходу ЗАЕС 23 липня група експертів МАГАТЕ побачила кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Водночас фахівці нічого не помітили в межах внутрішнього периметра майданчика.

Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим

Російські загарбники вчора, 24 липня, перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину». Про це повідомляє «Енергоатом».

У компанії нагадали, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, оскільки нині експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодного зупину».

Теги: допомога ЗСУ Запорізька АЕС безпілотник США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні захищати свободу та наближати мир
Вступ України до НАТО: Зеленський повідомив гарні новини із США
21 липня, 20:47
Касетні боєприпаси використовувалися в ударах по траншеях окупантів
The Washington Post: ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси на фронті
20 липня, 15:52
Олексій Резніков і Ллойд Остін
Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»
18 липня, 01:53

Події в Україні

Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді сьогодні відбудеться слухання
Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді сьогодні відбудеться слухання
«Укрзалізниця» змінює маршрут руху поїздів львівського напрямку через обстріли
«Укрзалізниця» змінює маршрут руху поїздів львівського напрямку через обстріли
В окупованій Каховці прогриміли потужні вибухи (відео)
В окупованій Каховці прогриміли потужні вибухи (відео)
Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ
Удари по Криму: Резніков розкрив тактику ЗСУ
Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч
Новий пакет військової допомоги від США та атака «Шахедів»: головне за ніч
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
62K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
47K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
30K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
24K
Служитимуть до 70 років? Путін змінив граничний вік для військових у запасі
18K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту