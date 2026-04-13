До -5°C: синоптики попередили про заморозки в Україні

На Правобережжі в повітрі очікуються заморозки 0-3°С

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 14 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 14 квітня в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, на території Київської області та в столиці очікується зниження температури в нічні години. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, що можуть зашкодити майбутньому врожаю.

До слова, цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х.