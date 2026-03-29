Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією

Надія Карбунар
Зеленський запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливий майданчик для переговорів
фото: Офіс президента

Україна готова до мирних перемовин, проте категорично відкидає майданчики в Росії чи Білорусі

Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, інформує «Главком».

За словами глави держави, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити. Водночас, посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

Зеленський наголосив, що Україна готова зустрітися в будь-який час і в будь-якому місці, окрім Росії, і запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливі варіанти.

«Ми ніколи не будемо стороною, яка блокує, затримує чи відкладає (переговори, – ред.) тощо. І тому ми готові зустрічатися скрізь, окрім Росії та Білорусі – вони союзники, і вони (наші, – ред.) вороги», – сказав президент.

У виданні зауважують, на запитання, чи вважає він, що Трамп піклується про майбутнє України, Зеленський на мить замовк.

«Сподіваюся, що так. Ви знаєте політику Сполучених Штатів сьогодні. Вони більше піклуються про Сполучені Штати. До речі, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відкрито це висловлює», – сказав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.

Глава України наголосив, що такий крок створює серйозні ризики для безпеки як України, так і Європи, оскільки Росія отримає контроль над укріпленими оборонними позиціями.

У відповідь Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ. «Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда», – сказав він.

За словами Рубіо, українській стороні донесли іншу позицію: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни.

Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон переговори

