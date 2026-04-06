«Поросята в заставі та годинник за $20»: глава «Укрпошти» розповів про життя в Москві

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про своє життя в Москві та роботу на відомих олігархів

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський відверто поділився спогадами про роботу в Росії. Він розповів, як після престижної освіти в американських вишах опинився в епіцентрі пострадянського банкінгу, де йому доводилося інспектувати «зникаючі водорості» та рятувати свиней від холодів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю глави «Укрпошти».

Смілянський підкреслив, що в США досяг багато чого і йому вже стало нудно. «Я вважав, якщо запросили до Росії треба спробувати, бо повернутися я завжди встигну, оскільки освіта і досвід дозволяли», – підкреслює Смілянський.

З 2008 року Смілянський обійняв посаду директора з інтеграції активів у «Промсвязьбанку», який на той час був приватним бізнесом олігархів братів Ананьєвих (чиї статки оцінювали у $15 млрд). Очільник «Укрпошти» підкреслив, що тоді банк ще не мав того мілітарного статусу, який він отримав після націоналізації Кремлем.

«Поважний російський олігарх Дмитро Ананьєв запросив мене в «Промсвязьбанк». Тоді це був його приватний банк. Це були брати Ананьєви, відомі російські олігархи... Потім вони посварилися з Путіним і він їх викинув з країни і банк забрав... Вони взяли мене через покупки банків, бо це була моя спеціалізація. Вони хотіли зробити найбільший приватний банк Росії», – поділився Смілянський.

Досвід роботи в Росії Смілянський описує як «екстремальний банкінг». Купуючи проблемні банки, він стикався з абсурдними активами.

«Я бачив водорості за $20 млн, які просто зникали в морі. Були в заставі поросята та овес. За зиму одна застава з’їдала іншу... Бувало, що поросята були нашим активом, а котельня, що їх гріла – в іншого банку. Доводилося домовлятися, щоб вони не померли», – розповів Смілянський.

Смілянський, який звик до стилю життя Нью-Йорка, не вписувався у московські стандарти «дорого-багато». Він винаймав житло в центрі, щоб ходити на роботу пішки, і продовжував одягатися просто.

«Я винаймав житло в центрі Москви, бо люблю ходити на роботу пішки. Сьогодні одна робота, завтра інша, а я люблю ходити пішки на роботу. Було дуже дивно, як після Нью-Йорка у Москві люди не сприймали те, я вдягаюсь, бо я одягаюсь «по-нью-йоркськи», як і зараз приблизно, а це там не було круто. У мене був годинник, я прийшов на зустріч, а людина дивиться і каже: «Прикольний годинник. По скільки брав?». Я йому кажу по 20, а він відповідає: «По 20 – це ще нормально». Він думав, що годинник за $20 тис., а я реально придбав їх за $20 у Нью-Йорку», – підкреслив Смілянський.

Нагадаємо, Національний банк України поставив під сумнів професійну компетентність керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.