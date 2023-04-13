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Чистий четвер: листівки та привітання українською

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чистий четвер: листівки та привітання українською
джерело: ТСН.ua

У Чистий четвер люди бажають один одному любові та щастя

Сьогодні, 13 квітня, у православних вірян Чистий четвер. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух. 

Також віряни вітають один одного з цим святом.

Картинки, привітання у прозі та віршах українською мовою

У Чистий четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Чистий четвер: листівки та привітання українською фото 1

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!

Чистий четвер: листівки та привітання українською фото 2

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

Чистий четвер: листівки та привітання українською фото 3

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

Чистий четвер: листівки та привітання українською фото 4

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі і в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!

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Джерело
Теги: Великдень 2023 свято релігія церква

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