Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви

glavcom.ua
Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року

Сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя відійшов у вічність патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Денисенко). Другий, третій та п’ятий президенти України висловили глибокі співчуття у зв’язку зі смертю Святійшого патріарха Філарета. Політики назвали його постать фундаментом духовної незалежності та символом незламності українського духу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви експрезидентів та їхніх представників.

Заява Леоніда Кучми

Другий президент України Леонід Кучма висловив співчуття з приводу смерті Святійшого Патріарха Філарета:, назвавши його однією з найдивовижніших постатей у своєму житті. Слова Кучми оприлюднила його прессекретарка Дарка Оліфер.

Другий президент України Леонід Кучма та патріарх Філарет
фото: Валерій Соловйов

«Неймовірна харизма. Неймовірна незламність духу. Неймовірна лінія життя. Україна вже була незалежною, а його боротьба за незалежність української Церкви лише починалася. Вона була довгою й важкою. Вона не завжди була зрозумілою для нас, мирян, не дуже посвячених у тонкощі церковних справ та таємниці душі Патріарха. Але не нам судити – нам лише пам'ятати та дякувати. Ваша Святосте, дякую.», – зазначив Леонід Кучма. 

Заява Віктора Ющенка

Третій президент України Віктор Ющенко наголосив, що постать Святійшого – це не просто сторінка церковної історії, а фундамент державної незалежності.

«Відійшов у вічність Патріарх Філарет – людина-скеля, людина-епоха, чиє життя стало живим втіленням нашої багатовікової боротьби за духовну свободу. Ми з вами маємо розуміти одну засадничу річ: постать Святійшого – це не просто сторінка церковної історії. Це фундамент нашої державної незалежності. Бо не може бути вільної держави без вільної душі, без своєї рідної Церкви, де молитва лунає мовою батьків, мовою землі, що нас зростила», – написав Ющенко.

Філарет під час святкувань 1030-річчя хрещення Русі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Експрезидент зазначив, що залізна воля та незламна віра Патріарха стали дороговказом, який привів Україну до визнання її духовної самостійності у православному світі.

«Патріарх Філарет був тим сіячем, який у найважчі часи зневіри не побоявся вийти на ниву і кинути зерно надії. Він знав: правда – вона як сонце, її не закрити руками. Саме його залізна воля та незламна віра стали тим дороговказом, що привів нас до омріяного Томосу. Всесвіт Патріарха був наповнений безмежною любов’ю до України. Він вчив нас бути господарями на своїй землі, вчив гідності та єдності. Його земний шлях завершився, але справа його – невмируща. Вірю, що Господь прийме його світлу душу в оселях праведних. ​Вічна пам’ять Великому Патріарху», – додав Віктор Ющенко. 

Заява Петра Порошенка

П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що патріарх Філарет був великим духовним лідером, чиє життя стало втіленням мрії про відродження українського православ’я.

«У життя вічне пішов Патріарх Філарет, великий духовний лідер і патріот України. З ним пішла ціла епоха — час мрії про духовну незалежність і про воскресіння Українського Православ’я. Мрії, яка стала реальністю. Владика Філарет невтомно і без вагань довго працював над її втіленням. Йому було непросто, і тим хто стояв поруч було непросто, бо важким був сам шлях. Україна і її Православна Церква пройшли його завдяки і незламній волі Патріарха Філарета. Як сказано в Псалмі, Господь стояв по правиці його, щоб він не похитнувся», – написав Порошенко.

Патріарх Філарет та родина Порошенків під час святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі
фото: Петро Порошенко/Facebook

Політик нагадав, що саме за зусиль патріарха Україна здобула Томос у 2019 році і тепер канонічну автокефальну Православну Церкву України утверджують вже учні Патріарха. 

«Дуже символічно, що нещодавно він зустрівся з Предстоятелем ПЦУ, аби на прощання передати йому духовний спадок, підтримати Церкву в час теперішніх тяжких випробувань. Про сина Донецької землі України, про його земний шлях ще будуть написані книги і зняті кінофільми, бо його життя було багате на драми і круті повороти. Він був великим Українцем. Таким він увійшов у історію нашої Церкви, народу і держави. В часи свого Президентства звання Героя України давав лише Небесній сотні і військовим. В 2019 зробив один з небагатьох винятків, бо довге земне життя Владики було присвячене Богові, народу та Україні», – підсумував Петро Порошенко.

Раніше «Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття православній громаді та Митрополиту Епіфанію через завершення земного шляху Патріарха Філарета. Глава держави провів розмову з Предстоятелем православної церкви України Епіфанієм, під час якої наголосив на винятковій ролі Патріарха в історії становлення української незалежності. Президент підкреслив, що без енергії, характеру та особистої сміливості Філарета багато здобутків сучасної України були б неможливими. 

Зауважимо, Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Його діяльність була спрямована на подолання церковної залежності від Москви та утвердження незалежної української духовної традиції. У 2019 році йому було присвоєно звання Героя України.

«Главком» писав, що сьогодні, 20 березня, на 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Людина-епоха, чиє ім’я назавжди закарбується в літописі боротьби за духовну незалежність України.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет помер у одній із лікарень столиці, його госпіталізували 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Він перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів. 

