Католики у всьому світі відзначають Великдень

Чому католики вже святкують, а православні ще чекають на Вербну неділю

Сьогодні, 5 квітня 2026 року, мільйони католиків, протестантів та частина греко-католиків світу відзначають Воскресіння Христове. Про це повідомляє «Главком».

Дата святкування Великодня у католиків визначається за Григоріанським календарем запровадженим Папою Григорієм XIII у 1582 році. Він є астрономічно точнішим. За ним Великдень святкує Римо-католицька церква та більшість протестантів.

У Ватикані урочистості очолить Папа Лев, який звернеться до людства з традиційним посланням «Urbi et Orbi» («Місту та Світу»).

Католики розпочали святкувати Великдень ще в Страсну суботу. Вчора відбулося богослужіння Надвечір’я Великодня. Перед початком служби Папа Римський запалив особливу великодню свічку Пасхал. Символами свята в католиків є шоколадні яйця та великодній кролик.

Сімейне свято католики відзначають в колі найближчих людей, а господині готують м’ясо кролика чи індички.

На відміну від 2025 року, коли дати святкування збігалися, у 2026 році католицький та православний Великдень відзначають в різні дні. Православні й греко-католики святкуватимуть головне релігійне свято року – Великдень 12 квітня.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства.

Нагадаємо, у 2025 році християнський світ разом відсвяткував знаменну подію. Уперше з 2017 року католики і православні відзначили Великдень в один і той самий день.

Як відомо, в Україні відзначають Вербну неділю. Воно присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербові гілки і прикрашати ними в будинку ікони.

Назва свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби.

Зауважимо, що Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

