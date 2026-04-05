Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Католики у всьому світі відзначають Великдень

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos.com

Чому католики вже святкують, а православні ще чекають на Вербну неділю

Сьогодні, 5 квітня 2026 року, мільйони католиків, протестантів та частина греко-католиків світу відзначають Воскресіння Христове. Про це повідомляє «Главком».

Дата святкування Великодня у католиків визначається за Григоріанським календарем запровадженим Папою Григорієм XIII у 1582 році. Він є астрономічно точнішим. За ним Великдень святкує Римо-католицька церква та більшість протестантів.

У Ватикані урочистості очолить Папа Лев, який звернеться до людства з традиційним посланням «Urbi et Orbi» («Місту та Світу»).

Католики розпочали святкувати Великдень ще в Страсну суботу. Вчора відбулося богослужіння Надвечір’я Великодня. Перед початком служби Папа Римський запалив особливу великодню свічку Пасхал. Символами свята в католиків є шоколадні яйця та великодній кролик.

Сімейне свято католики відзначають в колі найближчих людей, а господині готують м’ясо кролика чи індички.

На відміну від 2025 року, коли дати святкування збігалися, у 2026 році католицький та православний Великдень відзначають в різні дні. Православні й греко-католики святкуватимуть головне релігійне свято року – Великдень 12 квітня.

В Україні святкувати Світле Воскресіння Христового почали наприкінці першого тисячоліття, з приходом християнства.

Нагадаємо, у 2025 році християнський світ разом відсвяткував знаменну подію. Уперше з 2017 року католики і православні відзначили Великдень в один і той самий день.

Як відомо, в Україні відзначають Вербну неділю. Воно присвячене урочистій появі Ісуса Христа в Єрусалимі напередодні Його мученицьких страждань та смерті. У цей день прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербові гілки і прикрашати ними в будинку ікони.

Назва свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби.

Зауважимо, що Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику. Скільки саме доведеться викласти за паску, яйця та домашню ковбасу, і чи реально зібрати «бюджетний» кошик у нинішніх реаліях – розбирався «Главком».

До слова, «Главком» проаналізував ціни на паски у популярних торгових мережах Києва.

Теги: православна церква Великдень 2026 католицька церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua